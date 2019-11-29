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РИА Новости

Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

12:20 29.11.2019 (обновлено: 12:32 29.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 29 ноября 2019
 Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 29 ноября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Дмитрий Медведев и губернатор Курганской области Вадим Шумков во время встречи. 29 ноября 2019
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.
Ранее в интервью РИА Новости он рассказал о том, что план внесен в правительство и ждет утверждения.
В начале беседы Медведев отметил, что некоторое время назад встречался с Шумковым в числе глав некоторых других регионов и обсуждал вопросы, связанные с развитием территорий России, где "есть определённые проблемы экономического, финансового свойства, это относится и к Курганской области".
"Знаю, что Вы вместе с моими коллегами по правительству подготовили предложения по плану работы. На что хотите прежде всего акцентировать внимание? Насколько всё это уже согласовано и как полагаете правильным работать для реализации этого плана в целях ускоренного социально-экономического развития области?" - указал премьер.
"Благодаря вашим коллегам, в первую очередь Антону Германовичу Силуанову, мы оперативно подготовили план, первыми внесли его в правительство", - ответил Шумков.
По его словам, основные три опорные точки плана – это развитие экономики, потому что бесполезно заливать деньгами территории, которые сами не готовы развиваться. "В части экономики – предложение по созданию особой экономической зоны. Формирование индустриальных парков подготовило почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами", - заявил губернатор.
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Медведев на это поинтересовался, есть ли там уже проекты. "Да, конечно. На двух-трёх объектах заводим в данный момент, то есть мы не ждём. И здесь складываются неплохие цифры. В первом полугодии у нас индекс промышленного производства по региону – более 104%; рост инвестиций в сельское хозяйство – более 22%. По работам уже есть результаты", - ответил Шумков.
"В целом семь индустриальных парков будет создано в рамках этого плана на территории Курганской области. Пять из них уже в высокой степени готовности", - продолжил губернатор.
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По его словам, "второй столп плана – это доразвитие транспортной и инженерной инфраструктуры, нацеленное на экономику, тоже в привязке к этим проектам".
"И третье – мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем "зацепить" через нацпроекты", - сказал Шумков. Медведев пошутил, что "добивать" надо в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а всё-таки стали развиваться.
Также премьер поинтересовался урожайностью этого года в регионе. "1,8–1,9 миллиона тонн. Это выше среднего", - сказал губернатор, добавив, что это данные по региону. Шумков отметил, что "процентов на 10–20 будет лучше, чем в прошлом году".
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Вадим ШумковАнтон СилуановМоскваКурганРоссияЭкономика
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