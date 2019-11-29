Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Губернатор Курганской области Вадим Шумков доложил председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, что включает в себя план развития региона, среди этапов реализации он указал три опорные точки: развитие экономики, доразвитие транспортной инфраструктуры и социальную сферу.

Ранее в интервью РИА Новости он рассказал о том, что план внесен в правительство и ждет утверждения.

В начале беседы Медведев отметил, что некоторое время назад встречался с Шумковым в числе глав некоторых других регионов и обсуждал вопросы, связанные с развитием территорий России, где "есть определённые проблемы экономического, финансового свойства, это относится и к Курганской области".

"Знаю, что Вы вместе с моими коллегами по правительству подготовили предложения по плану работы. На что хотите прежде всего акцентировать внимание? Насколько всё это уже согласовано и как полагаете правильным работать для реализации этого плана в целях ускоренного социально-экономического развития области?" - указал премьер.

"Благодаря вашим коллегам, в первую очередь Антону Германовичу Силуанову, мы оперативно подготовили план, первыми внесли его в правительство", - ответил Шумков.

По его словам, основные три опорные точки плана – это развитие экономики, потому что бесполезно заливать деньгами территории, которые сами не готовы развиваться. "В части экономики – предложение по созданию особой экономической зоны. Формирование индустриальных парков подготовило почву для захода инвесторов с новыми индустриальными проектами", - заявил губернатор.

Медведев на это поинтересовался, есть ли там уже проекты. "Да, конечно. На двух-трёх объектах заводим в данный момент, то есть мы не ждём. И здесь складываются неплохие цифры. В первом полугодии у нас индекс промышленного производства по региону – более 104%; рост инвестиций в сельское хозяйство – более 22%. По работам уже есть результаты", - ответил Шумков.

"В целом семь индустриальных парков будет создано в рамках этого плана на территории Курганской области. Пять из них уже в высокой степени готовности", - продолжил губернатор.

По его словам, "второй столп плана – это доразвитие транспортной и инженерной инфраструктуры, нацеленное на экономику, тоже в привязке к этим проектам".

"И третье – мы, так сказать, добиваем те объекты социальной сферы, которые не можем "зацепить" через нацпроекты", - сказал Шумков. Медведев пошутил, что "добивать" надо в хорошем смысле этого слова, чтобы они не оказались полностью "добитыми", а всё-таки стали развиваться.