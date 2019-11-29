В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге доставили в отдел нетрезвого мужчину, который напал на бригаду скорой помощи и избил одного из медиков, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.
"Двадцать восьмого ноября в 21.30 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 27 по каналу Грибоедова произошло нападение на бригаду скорой помощи. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что 54-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 29-летнему медицинскому работнику", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оба участника конфликта были доставлены в больницу. Затем напавшего на медика мужчину отправили в отдел полиции для разбирательства.
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