В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи

"Двадцать восьмого ноября в 21.30 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 27 по каналу Грибоедова произошло нападение на бригаду скорой помощи. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что 54-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 29-летнему медицинскому работнику", - говорится в сообщении.