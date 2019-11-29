Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T12:15+0300
https://ria.ru/20191129/1561739930.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155155/11/1551551119_0:296:3077:2027_1036x0_80_0_0_2afb2d6e00d6950cd3d5c3933cf7a33f.jpg
РИА Новости

В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи

12:15 29.11.2019
129
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции в Петербурге доставили в отдел нетрезвого мужчину, который напал на бригаду скорой помощи и избил одного из медиков, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и области.
"Двадцать восьмого ноября в 21.30 в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что у дома 27 по каналу Грибоедова произошло нападение на бригаду скорой помощи. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия. Они установили, что 54-летний гражданин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес телесные повреждения 29-летнему медицинскому работнику", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, оба участника конфликта были доставлены в больницу. Затем напавшего на медика мужчину отправили в отдел полиции для разбирательства.
В Петерубрге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
26 сентября, 15:35
В Петербурге врачи скорой помощи подрались с пациенткой
000050
Обсудить 0
ГУМВДСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Город Тулун
В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Депутат Народного совета ДНР Владислав Русанов
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Детская палата
Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство тещи и тестя
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украина потребовала запретить участие крымчан в форуме ООН
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник
Врач
Врачи выписали мать детей, отравившихся неизвестным веществом в Крыму
Хуситы
Хуситы заявили, что сбили саудовский вертолет
Акция протеста в Тбилиси. 29 ноября 2019
Полиция вывела с акции в Тбилиси несколько оппозиционеров
Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон, устанавливающий границы республики
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
12:12Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Лента новостейМолния