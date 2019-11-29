Отец пациентки Каабака не винит волгоградских врачей в смерти дочери

ВОЛГОГРАД, 29 ноя — РИА Новости. Отец годовалой девочки, которая умерла, не дождавшись операции по пересадки почки, рассказал РИА Новости, что не винит волгоградских врачей в ее смерти.

По словам Евгения Орлова, у его жены умер отец, так что ей вместе с дочерью, проходившей лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей, пришлось вернуться из Москвы. Затем супруги решили остаться в Волгограде, потому что их лечащего врача Михаила Каабака уволили, а другого не назначили.

Причиной смерти девочки, по словам Орлова, стало то, что "сердце не выдержало".

"Гемодиализ — это такая штука, дети долго не выдерживают", — сказал он, добавив, что они с женой не винят в смерти дочери волгоградских врачей, поскольку те просто не знали, как лечить такое редкое заболевание.

Церемония прощания с ребенком пройдет 30 ноября, семья приняла решение о кремации рассказал собеседник агентства.

У Орловых есть еще старший ребенок, которому 16 лет.

О смерти годовалой девочки из Волгограда, страдавшей редким заболеванием почек, стало известно накануне. Она была пациенткой трансплантолога Михаила Каабака, который планировал прооперировать ее до конца года. В Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей девочке делали процедуры гемодиализа, но недавно выписали из-за того, что семья решила вернуться в Волгоград. Как заявили в Минздраве, причиной смерти могла стать пневмония.

Увольнение Михаила Каабака из НМИЦ здоровья детей вызвало большой общественный резонанс. СМИ называли его единственным специалистом, который проводит операции по пересадке почек грудным детям весом менее десяти килограммов.