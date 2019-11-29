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РИА Новости

Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским

12:12 29.11.2019
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© AP Photo / Efrem LukatskyБывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин . Архивное фото
КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал отказаться от использования Apple после того, как компания стала обозначать Крым как территорию РФ в своем приложении "Погода".
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев по итогам встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной сообщил, что компания устранила ошибку в приложении "Погода": теперь Крым в сервисе отображается как территория России. Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься политикой.
Логотип компании Apple
27 ноября, 21:20
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"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса (один из основателей корпорации Apple Стив Джобс – ред.). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.

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Ситуация на УкраинеПавел КлимкинAppleКрымУкраинаВ мире
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