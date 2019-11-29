Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским

"А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев... переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса (один из основателей корпорации Apple Стив Джобс – ред.). Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!", - написал Климкин в своём микроблоге в Twitter.