В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни

НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в пострадавшем от паводка Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области создадут в самое ближайшее время, ее нужно наполнять резидентами, сообщил замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Сергей Литвяков.

"Документ по созданию территории опережающего развития в Тулуне еще не подписан, но уже на "красном бланке"… Вопрос подписания – это вопрос дней", - сказал Литвяков на совещании под руководством полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло.

Зампред правительства Иркутской области Антон Логашев сообщил, что по будущей ТОСЭР в Тулуне у властей региона уже есть шесть рамочных соглашений с первыми потенциальными резидентами. Еще по семи ведется работа.

Литвяков отметил, что как только выйдет постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в Тулуне, властям региона нужно будет максимально быстро создать все условия и принять первых резидентов.

"Нужно максимально быстро показать, что это работает, и тогда начнут и другие подтягиваться. Здесь главное – это оперативная скоординированная работа", - сказал он.