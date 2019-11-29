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РИА Новости

В Тулуне создадут территорию опережающего развития в ближайшие дни

12:07 29.11.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГород Тулун
Город Тулун
© РИА Новости / Александр Кряжев
Город Тулун. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 29 ноя – РИА Новости. Территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области создадут в самое ближайшее время, ее нужно наполнять резидентами, сообщил замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Сергей Литвяков.
"Документ по созданию территории опережающего развития в Тулуне еще не подписан, но уже на "красном бланке"… Вопрос подписания – это вопрос дней", - сказал Литвяков на совещании под руководством полпреда президента РФ в Сибири Сергея Меняйло.
Зампред правительства Иркутской области Антон Логашев сообщил, что по будущей ТОСЭР в Тулуне у властей региона уже есть шесть рамочных соглашений с первыми потенциальными резидентами. Еще по семи ведется работа.
Литвяков отметил, что как только выйдет постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в Тулуне, властям региона нужно будет максимально быстро создать все условия и принять первых резидентов.
"Нужно максимально быстро показать, что это работает, и тогда начнут и другие подтягиваться. Здесь главное – это оперативная скоординированная работа", - сказал он.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.
Бурятия
19 июля, 05:48
Подписаны первые соглашения с инвесторами ТОР "Бурятия"
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Сергей МеняйлоМинистерство экономического развития РФНовосибирскИркутская областьНижнеудинскОбщество
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