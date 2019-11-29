Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле

Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.

"Трек только вышел, я уже слова выучила. На повторе", — написала @miss_santabarbara.

"Света, что вы с нами делаете? Не хочу прощаться с привычной Лободой", — прокомментировала @taanechka_kot.

Полную версию композиции можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.

Ранее певица рассказывала в социальной сети, что прощается с полюбившейся всем Лободой и ее привычным звучанием, а также, что 6 декабря открывает предзаказ альбома Sold Out.