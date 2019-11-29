Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-29T12:39+0300
https://ria.ru/20191129/1561738794.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155789/83/1557898322_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_83c82754fc0c73e879089d7bbfb9b369.jpg
РИА Новости

Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле

12:39 29.11.2019
25
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкПевица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2019" в Сочи
Певица Лобода выступает на юбилейном вечере Народного Артиста России — Игоря Крутого в рамках международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2019 в Сочи
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
"Трек только вышел, я уже слова выучила. На повторе", — написала @miss_santabarbara.
"Света, что вы с нами делаете? Не хочу прощаться с привычной Лободой", — прокомментировала @taanechka_kot.
Полную версию композиции можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.
Ранее певица рассказывала в социальной сети, что прощается с полюбившейся всем Лободой и ее привычным звучанием, а также, что 6 декабря открывает предзаказ альбома Sold Out.
Светлана Лобода получила известность благодаря раскованной и чувственной манере исполнения. В основном она поет про любовь и отношения. Какой новый музыкальный стиль выберет исполнительница хитов "Твои глаза" и "SuperSTAR" пока неизвестно.
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
26 ноября, 16:42Культура
Клип Лободы и Линдеманна набрал более полутора миллиона просмотров
000003
КультураШоу-бизнесМузыкаНовости культурыСветлана Лобода
Рекомендуем
Здание Милли Меджлиса (парламента) Республики Азербайджан в Баку
Источник: парламент Азербайджана объявит о самороспуске в понедельник
Запуск первого Московского центрального диаметра
Более трех миллионов человек воспользовались МЦД за неделю
Машины скорой помощи в аэропорту в Москве
Власти Сахалина оплатят проезд второго близнеца для операции у Каабака
Кадр из фильма Симпсоны в кино
Композитор "Симпсонов" заявил, что новый сезон может стать последним
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин призвал к бойкоту Apple, обозначившей Крым российским
Предновогодняя Москва
Депутаты Госдумы предложили Медведеву сделать 31 декабря выходным
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Нижнего Новгорода будут судить за убийство тещи и тестя
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украина потребовала запретить участие крымчан в форуме ООН
Владимир Путин
Путин поприветствовал участников форума "Россия - исламский мир"
Женщина в наручниках
Задержанная в Севастополе за госизмену служит на Черноморском Флоте
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Губернатор Амурской области Василий Орлов
Власти Приморья рассказали, когда обсудят возведение ж/д моста в Китай
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
У берегов Ливии спасли 60 мигрантов
Строительство крупнейшего в России нефтехимического завода
Власти Югры предложили Германии сотрудничество в химпромышленности
Усталая девушка в офисе
Ученые выяснили причину хронической усталости
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон, устанавливающий границы республики
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
12:15В Петербурге мужчина напал на бригаду скорой помощи
12:12Суд в Кабардино-Балкарии вынес приговор экс-сотруднику УФСИН
Лента новостейМолния