Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Украинская певица Светлана Лобода представила в инстаграме новый трек "Мира мало", которым попрощалась с привычным для исполнительницы звучанием.
"Трек только вышел, я уже слова выучила. На повторе", — написала @miss_santabarbara.
"Света, что вы с нами делаете? Не хочу прощаться с привычной Лободой", — прокомментировала @taanechka_kot.
Полную версию композиции можно послушать или скачать на всех цифровых площадках.
Ранее певица рассказывала в социальной сети, что прощается с полюбившейся всем Лободой и ее привычным звучанием, а также, что 6 декабря открывает предзаказ альбома Sold Out.
Светлана Лобода получила известность благодаря раскованной и чувственной манере исполнения. В основном она поет про любовь и отношения. Какой новый музыкальный стиль выберет исполнительница хитов "Твои глаза" и "SuperSTAR" пока неизвестно.