Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

Так, выпускается золотая монета номиналом 50 рублей, тираж - одна тысяча штук, серебряные монеты номиналами 25 рублей и три рубля, тиражами 1,5 тысячи и три тысячи штук соответственно. Также выпускается монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, тираж монеты - пять миллионов штук.