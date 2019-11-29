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РИА Новости

Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

11:56 29.11.2019
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© Банк РоссииПамятные монеты в честь 75-летия Победы
Памятные монеты в честь 75-летия Победы
© Банк России
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Банк России 29 ноября выпускает в обращение памятные монеты номиналами 50, 25, 10 и три рубля серии "75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг", выполненные из золота, серебра и недрагоценного металла, сообщается на сайте регулятора.
Так, выпускается золотая монета номиналом 50 рублей, тираж - одна тысяча штук, серебряные монеты номиналами 25 рублей и три рубля, тиражами 1,5 тысячи и три тысячи штук соответственно. Также выпускается монета из недрагоценного металла номиналом 10 рублей, тираж монеты - пять миллионов штук.
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Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, уточняет ЦБ.
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Центральный Банк РФРоссияЭкономика
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