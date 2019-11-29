Число погибших при пожаре в жилом доме в Югре возросло до трех

Ранее в окружном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре, который начался утром в пятницу в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров менее чем за час, у дома частично обрушилась кровля. Отмечалось также, что спасатели нашли тела двух человек.