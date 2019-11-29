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РИА Новости

Число погибших при пожаре в жилом доме в Югре возросло до трех

11:32 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара в жилом деревянном доме в сельском поселении Чантырья Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает региональная прокуратура.
Ранее в окружном управлении МЧС сообщили РИА Новости о пожаре, который начался утром в пятницу в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме. Пожарным удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров менее чем за час, у дома частично обрушилась кровля. Отмечалось также, что спасатели нашли тела двух человек.
"Прокуратура округа организовала проверку по факту... пожара в деревянном многоквартирном доме в поселении Чантырья, в результате которого погибли три человека", - говорится в сообщении ведомства.
Надзорный орган в ходе проверки намерен оценить соблюдение требований противопожарного законодательства в многоквартирном доме и своевременность реагирования экстренных служб.
Проверку по данному факту проводят также в региональном следственном управлении СК РФ.
Согласно информации источника РИА Новости в экстренных службах округа, погибшие - женщина и двое детей.
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Ханты-Мансийский автономный округСледственный комитет РФМЧС РФРоссияХанты-МансийскПроисшествия
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