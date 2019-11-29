В Татарстане зафиксировали рост числа самозанятых из других регионов

КАЗАНЬ, 29 ноя - РИА Новости. Около 5 тысяч жителей Ульяновска, Уфы, Ижевска и других городов Поволжья зарегистрировались в качестве самозанятых в Около 5 тысяч жителей Ульяновска, Уфы, Ижевска и других городов Поволжья зарегистрировались в качестве самозанятых в Татарстане , всего в республике зарегистрировано около 53 тысяч самозанятых, сообщает министерство экономики региона.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – в экспериментальном формате действует налоговый режим для самозанятых: налог на профессиональный доход (НПД). Этот тариф включает страховые взносы в ФОМС , но не предполагает отчислений в Пенсионный фонд. Предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение "Мой налог" и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.

Ожидается, что с января 2020 года налоговый режим для самозанятых будет распространён еще на 19 регионов РФ, а с июля 2020 года – на всю Россию.

"В приложении "Мой налог" с января 2019 года зарегистрировано около 53 тысяч самозанятых, указавших Татарстан регионом своей деятельности, в том числе 48,1 тысячи самозанятых прописаны в республике и около 5 тысяч – жители соседних с Татарстаном регионов", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве экономики, новый налоговый режим за счет своей простоты и доступности вызывает большой интерес, в том числе среди жителей ближайших к Татарстану регионов. Самозанятыми в республике уже зарегистрировались жители Ульяновска, Уфы, Ижевска, Йошкар-Олы. Самозанятые вправе изменять место ведения деятельности не чаще одного раза в календарный год. В случае прекращения деятельности на территории выбранного региона самозанятый должен будет выбрать другой регион, включенный в эксперимент.