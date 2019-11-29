Эксперт оценил идею психиатрического обследования педагогов вузов

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Психиатрическое освидетельствование преподавателей вузов будет неэффективной мерой, внимание к поведению сотрудников должен проявлять сам университет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, заслуженный профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.
Депутаты от "Единой России" в четверг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
"Психиатры очень плохо, почти совершенно не умеют предсказывать опасность своих пациентов. Это хорошо известный науке факт… Обществу, конечно, хотелось бы быть в безопасности, но самое последнее, что только можно придумать, – водить людей к психиатру. Это абсолютно неэффективная мера", – утверждает Власов.
Предложение депутатов, по мнению специалиста, вызвано историей с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк и реконструктор Олег Соколов. По предварительной версии следствия, Соколов застрелил девушку из обреза 7 ноября, а в ночь на 9 решил избавиться от тела.
"Это вообще глупость. У этого преподавателя не было никакого психического заболевания. И соответственно, психиатр здесь не может никак быть помощником. А вот то, что общество оказывается невнимательным к аморальному и неадекватному поведению людей, а он как раз в этом был давно замечен, то, что университет на это не реагировал, – вот это печально", – добавил Власов.