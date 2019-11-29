Эксперт оценил идею психиатрического обследования педагогов вузов

"Это вообще глупость. У этого преподавателя не было никакого психического заболевания. И соответственно, психиатр здесь не может никак быть помощником. А вот то, что общество оказывается невнимательным к аморальному и неадекватному поведению людей, а он как раз в этом был давно замечен, то, что университет на это не реагировал, – вот это печально", – добавил Власов.