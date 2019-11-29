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РИА Новости

Эксперт оценил идею психиатрического обследования педагогов вузов

10:59 29.11.2019 (обновлено: 11:22 29.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтуденты и преподаватель во время лекции
Студенты и преподаватель во время лекции
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Студенты и преподаватель во время лекции. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Психиатрическое освидетельствование преподавателей вузов будет неэффективной мерой, внимание к поведению сотрудников должен проявлять сам университет, сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, заслуженный профессор НИУ ВШЭ Василий Власов.
Депутаты от "Единой России" в четверг внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают ввести для преподавателей вузов обязательное психиатрическое освидетельствование каждые пять лет.
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"Психиатры очень плохо, почти совершенно не умеют предсказывать опасность своих пациентов. Это хорошо известный науке факт… Обществу, конечно, хотелось бы быть в безопасности, но самое последнее, что только можно придумать, – водить людей к психиатру. Это абсолютно неэффективная мера", – утверждает Власов.
Предложение депутатов, по мнению специалиста, вызвано историей с убийством аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в котором обвиняется историк и реконструктор Олег Соколов. По предварительной версии следствия, Соколов застрелил девушку из обреза 7 ноября, а в ночь на 9 решил избавиться от тела.
"Это вообще глупость. У этого преподавателя не было никакого психического заболевания. И соответственно, психиатр здесь не может никак быть помощником. А вот то, что общество оказывается невнимательным к аморальному и неадекватному поведению людей, а он как раз в этом был давно замечен, то, что университет на это не реагировал, – вот это печально", – добавил Власов.
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Навигатор абитуриентаСН_ОбразованиеАнастасия ЕщенкоУбийство девушки доцентом СПбГУОлег СоколовГосдума РФСанкт-Петербургский государственный университетВысшая школа экономикиОбщество
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