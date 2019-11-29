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РИА Новости

Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей

10:57 29.11.2019 (обновлено: 13:02 29.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанная за избиение сожителя жительница Оренбурга, которая скончалась в отделе полиции, ранее профессионально занималась боксом, сообщил РИА Новости источник в следственных органах региона.
Ранее СК РФ по Оренбургской области сообщал, что в отделе полиции скончалась девушка, задержанная за правонарушение. Источник РИА Новости в правоохранительных органах области уточнял, что в отношении девушки проводилась проверка по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".
По данным источника в следственных органах, погибшей девушке было 28 лет. "Девушка в прошлом занималась профессиональным боксом, в ходе ссоры с сожителем она нокаутировала его. Именно потому она подозревалась по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Избитый спортсменкой мужчина получил телесные повреждения, сейчас он госпитализирован", - рассказал источник.
"По факту гибели девушки в отделе полиции проводится служебная проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.
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Следственный комитет РФРоссияОренбургПроисшествия
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