Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей

УФА, 29 ноя - РИА Новости. Задержанная за избиение сожителя жительница Оренбурга, которая скончалась в отделе полиции, ранее профессионально занималась боксом, сообщил РИА Новости источник в следственных органах региона.
Ранее СК РФ по Оренбургской области сообщал, что в отделе полиции скончалась девушка, задержанная за правонарушение. Источник РИА Новости в правоохранительных органах области уточнял, что в отношении девушки проводилась проверка по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".
По данным источника в следственных органах, погибшей девушке было 28 лет. "Девушка в прошлом занималась профессиональным боксом, в ходе ссоры с сожителем она нокаутировала его. Именно потому она подозревалась по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Избитый спортсменкой мужчина получил телесные повреждения, сейчас он госпитализирован", - рассказал источник.
"По факту гибели девушки в отделе полиции проводится служебная проверка", - сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Оренбургской области.