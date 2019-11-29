Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей

По данным источника в следственных органах, погибшей девушке было 28 лет. "Девушка в прошлом занималась профессиональным боксом, в ходе ссоры с сожителем она нокаутировала его. Именно потому она подозревалась по статье 115 УК РФ (Умышленное причинение легкого вреда здоровью). Избитый спортсменкой мужчина получил телесные повреждения, сейчас он госпитализирован", - рассказал источник.