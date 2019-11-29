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РИА Новости

В Оренбурге начали проверку после смерти девушки в отделении полиции

08:19 29.11.2019 (обновлено: 08:27 29.11.2019)
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
УФА, 29 ноя - РИА Новости. Девушка скончалась в отделе полиции Оренбурга, куда была доставлена за правонарушение, следователи начали проверку, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по региону.
"Подтверждаем, что следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка", - сообщили агентству в оренбургском следственном комитете.
В ведомстве не смогли уточнить возраст погибшей и причину смерти.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что девушка была задержана за побои сожителя. "Она была доставлена в отдел полиции за побои, которые нанесла сожителю. Конфликт в семье произошёл на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении проводилась проверка по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", - рассказал агентству источник.
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Следственный комитет РФРоссияОренбургПроисшествия
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