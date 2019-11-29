В Оренбурге начали проверку после смерти девушки в отделении полиции

"Подтверждаем, что следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению из полиции о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка", - сообщили агентству в оренбургском следственном комитете.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах рассказал, что девушка была задержана за побои сожителя. "Она была доставлена в отдел полиции за побои, которые нанесла сожителю. Конфликт в семье произошёл на бытовой почве в состоянии алкогольного опьянения. В ее отношении проводилась проверка по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", - рассказал агентству источник.