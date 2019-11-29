Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге

"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге исторического дома купца Калязина в Старой Ладоге", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в полицию Волховского района поступило обращение от представителей муниципального образования о том, что 27 ноября произошёл пожар в доме 9 по улице Варяжской. По этому адресу находится объект культурного наследия федерального значения Музей купеческого быта, возгорание могло произойти в результате поджога, отмечается в сообщении.