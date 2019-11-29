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РИА Новости

Полиция задержала подозреваемых в поджоге музея в Старой Ладоге

10:39 29.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции по горячим следам задержали мужчину и женщину, подозреваемых в поджоге исторического дома купца Калязина в Старой Ладоге в Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Сотрудники полиции по горячим следам задержали подозреваемых в поджоге исторического дома купца Калязина в Старой Ладоге", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в полицию Волховского района поступило обращение от представителей муниципального образования о том, что 27 ноября произошёл пожар в доме 9 по улице Варяжской. По этому адресу находится объект культурного наследия федерального значения Музей купеческого быта, возгорание могло произойти в результате поджога, отмечается в сообщении.
"Полицейские задержали двоих 18-летних подозреваемых - мужчину и женщину, жителей этого района. Мотивы их поступка устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия)", - отмечается в сообщении.
Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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