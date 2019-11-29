Глава Ленобласти призвал коллег активнее поддерживать МСП

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал подчиненных активнее работать с предпринимателями, а также предлагать им свои услуги и помогать.

"Мы много средств выделяем на поддержку бизнеса, и я встречался с теми предпринимателями, кто эту поддержку получил – это реально работает. Но нужно быть активными, предлагать свои услуги и помогать нашим предпринимателям. Эта задача четко поставлена в национальном проекте", – заявил Дрозденко, выступая на совещании областного правительства.

Глава региона взял слово после выступления экспертов, оценивших деловую активность организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса в районах области.

По словам Дрозденко, областное правительство выделяет много средств для того, чтобы малый бизнес развивался в регионе.