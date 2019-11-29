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РИА Новости

Глава Ленобласти призвал коллег активнее поддерживать МСП

10:35 29.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко призвал подчиненных активнее работать с предпринимателями, а также предлагать им свои услуги и помогать.
"Мы много средств выделяем на поддержку бизнеса, и я встречался с теми предпринимателями, кто эту поддержку получил – это реально работает. Но нужно быть активными, предлагать свои услуги и помогать нашим предпринимателям. Эта задача четко поставлена в национальном проекте", – заявил Дрозденко, выступая на совещании областного правительства.
Глава региона взял слово после выступления экспертов, оценивших деловую активность организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса в районах области.
По словам Дрозденко, областное правительство выделяет много средств для того, чтобы малый бизнес развивался в регионе.
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В пресс-службе региональной администрации отметили, что в Ленинградской области сформирована инфраструктурная поддержка субъектов МСП на уровне региональных и муниципальных институтов поддержки. В число организаций инфраструктуры поддержки регионального уровня входят "Фонд поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания", ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства", АНО "Центр развития промышленности Ленинградской области", выступающий региональным центром поддержки экспорта, Ленинградская областная торгово-промышленная палата.
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Ленинградская областьАлександр Дрозденко
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