Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ивановская область
Ивановская область
2019-11-29T10:31+0300
https://ria.ru/20191129/1561734953.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/139219/23/1392192313_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c9ddec75fc7523591e0b48e519f5c3d7.jpg
РИА Новости

Ивановские проекты победили в конкурсе Росмолодежи

10:31 29.11.2019
3
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. Проекты из Ивановской области стали победителями конкурса молодежных инициатив, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, и получат денежные гранты на их реализацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Среди проектов победителей - "Региональная школа волонтера-медика" Ивановской государственной медицинской академии, Медиашкола "Центр Кристаллизации" химико-технологического университета и Всероссийский робототехнический фестиваль "Rescue Robot", который придумали студенты Ивановской пожарно-спасательной академии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, по итогам конкурса отмечены четыре проекта Ивановского государственного политехнического университета. Ими стали, в частности, II Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров "Мода 4.0", II Всероссийский конкурс "ЛЕГПРОМНАУКА" и Школа молодых ученых "Форум SMARTEX – специалисту нового века".
"На реализацию проектов-победителей выделены гранты Федерального агентства по делам молодежи в размере от 200 тысяч до четырех миллионов рублей", - добавил представитель пресс-службы.
Инвалидная коляска
Вчера, 13:36Ивановская область
В Иванове пройдет фестиваль "Уникальные люди"
Он напомнил, что грантовый конкурс молодежных инициатив - один из проектов платформы "Россия - страна возможностей". Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В 2019 году на конкурс подано более 24 тысяч заявок. Свыше трех тысяч участников признаны победителями, в том числе 14 молодежных проектов из Ивановской области.
000000
Обсудить 0
Ивановская областьРосмолодежь
Рекомендуем
Города России. Иваново
В Иванове открыли памятник изобретателю ранцевого парашюта
Социальная сеть Фейсбук
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия скоростной платной трассы М-11 Москва - Санкт-Петербург
Путин открыл скоростную платную трассу М-11 Москва — Санкт-Петербург
Во время празднования Нового года в Казани
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным днем
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Банковские карты
Эксперты прокомментировали новый способ кражи денег с банковских карт
Сотрудники в офисе
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Молодая семья
Путин отменил выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Данилко со слезами на глазах покинул студию шоу X-фактор
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
12:20Глава Кургана рассказал Медведеву о деталях плана развития региона
Лента новостейМолния