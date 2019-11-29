Ивановские проекты победили в конкурсе Росмолодежи

ИВАНОВО, 29 ноя – РИА Новости. Проекты из Ивановской области стали победителями конкурса молодежных инициатив, организованного Федеральным агентством по делам молодежи, и получат денежные гранты на их реализацию, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Среди проектов победителей - "Региональная школа волонтера-медика" Ивановской государственной медицинской академии, Медиашкола "Центр Кристаллизации" химико-технологического университета и Всероссийский робототехнический фестиваль "Rescue Robot", который придумали студенты Ивановской пожарно-спасательной академии", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по итогам конкурса отмечены четыре проекта Ивановского государственного политехнического университета. Ими стали, в частности, II Всероссийский фестиваль молодых дизайнеров "Мода 4.0", II Всероссийский конкурс "ЛЕГПРОМНАУКА" и Школа молодых ученых "Форум SMARTEX – специалисту нового века".

"На реализацию проектов-победителей выделены гранты Федерального агентства по делам молодежи в размере от 200 тысяч до четырех миллионов рублей", - добавил представитель пресс-службы.