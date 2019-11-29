В Ленинградской области раскрыли кражу пожертвований из храма

"Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Выборгского района раскрыто резонансное преступление. Около месяца назад в полицию обратилась настоятельница женского монастыря. Игуменья сообщила, что злоумышленник проник на территорию храма в поселке Ленинское и похитил ящик, в котором находились пожертвования прихожан, в том числе кресты, цепочки и подвески из драгоценных металлов, общей стоимостью около трех миллионов рублей", - сообщила Волк.