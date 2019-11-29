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РИА Новости

В Ленинградской области раскрыли кражу пожертвований из храма

10:30 29.11.2019 (обновлено: 11:12 29.11.2019)
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© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенинградскойВ Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
В Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Сотрудники полиции раскрыли кражу пожертвований в храме в поселке Ленинское Ленинградской области на сумму около трех миллионов рублей, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из Выборгского района раскрыто резонансное преступление. Около месяца назад в полицию обратилась настоятельница женского монастыря. Игуменья сообщила, что злоумышленник проник на территорию храма в поселке Ленинское и похитил ящик, в котором находились пожертвования прихожан, в том числе кресты, цепочки и подвески из драгоценных металлов, общей стоимостью около трех миллионов рублей", - сообщила Волк.
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛенинградскойВ Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
В Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
В Ленинградской области полиция раскрыла многомиллионную кражу из храма
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Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ ("Кража").
"В результате оперативно-розыскных мероприятий в поселке Сосновый Бор полицейскими задержан подозреваемый. 28-летний неработающий мужчина проживал в доме своего знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы. Установлено, что на протяжении последних нескольких месяцев он находился в федеральном розыске по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (незаконные действия с наркотиками в крупном размере - ред.). Имеются основания полагать, что фигурант может быть причастен к аналогичным преступлениям", - сообщила Волк.
Полицейские изъяли часть похищенного. Подозреваемому избирается мера пресечения.
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Религия и мировоззрениеИрина ВолкНовости - Религия и мировоззрениеМВД РФЛенинградская областьрелигияПроисшествия
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