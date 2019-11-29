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РИА Новости

Представитель Крыма оценила срыв Украиной выступления России в ООН

10:30 29.11.2019 (обновлено: 11:40 29.11.2019)
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© фото предоставлено Анастасей ГридчинойПредседатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
© фото предоставлено Анастасей Гридчиной
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала недостойным поведение делегации Украины, которая сорвала выступление российского представителя Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств под эгидой Совета ООН по правам человека в Женеве.
Ранее сообщалось, что делегация Украины на форуме сорвала выступление российского представителя - депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. По его словам, в ходе доклада "люди, на первый взгляд взрослые, позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу", "некоторые украинские представители были даже готовы затеять драку".
"Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке", - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в Женеве и участвует в форуме.
Гридчина подчеркнула, что планирует выступить на форуме и затронуть тему развития в Крыму украинского языка и культуры, пользующихся максимальной господдержкой.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
09:53
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
3730225
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