Представитель Крыма оценила срыв Украиной выступления России в ООН

"Украинская делегация вела себя крайне агрессивно и недостойно. Надеюсь, что они сделают выводы из своего поведения и больше не будут позорить свою страну на столь представительной международной площадке", - сказала РИА Новости Гридчина, которая находится в Женеве и участвует в форуме.