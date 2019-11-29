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РИА Новости

В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме

10:17 29.11.2019 (обновлено: 10:18 29.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в сельском поселении Чантырья Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Пожар произошел утром в пятницу в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме, менее чем за час спасателям удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров.
"Произошло частичное обрушение кровли... Найдены два человека без признаков жизни. Тушение огня в активной фазе", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в ликвидации пожара задействованы девять человек и три единицы техники, кроме того, на место происшествия выехали специалисты, которые установят причины случившегося.
Как отметили в окружном следственном управлении СК РФ, информация об инциденте также поступила в ведомство. "Следователи выехали на место происшествия для проведения комплекса первоначальных мероприятий. Все обстоятельства выясняются", - подчеркнули в СУСК.
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Ханты-Мансийский автономный округМЧС РФХанты-МансийскПроисшествия
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