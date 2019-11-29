В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в сельском поселении Чантырья Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в сельском поселении Чантырья Ханты-Мансийского автономного округа , сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел утром в пятницу в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме, менее чем за час спасателям удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров.

"Произошло частичное обрушение кровли... Найдены два человека без признаков жизни. Тушение огня в активной фазе", - сказал представитель ведомства.

По его словам, в ликвидации пожара задействованы девять человек и три единицы техники, кроме того, на место происшествия выехали специалисты, которые установят причины случившегося.