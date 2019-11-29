В Югре два человека погибли при пожаре в жилом доме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 ноя - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в деревянном доме в сельском поселении Чантырья Ханты-Мансийского автономного округа, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Пожар произошел утром в пятницу в 4-квартирном одноэтажном деревянном доме, менее чем за час спасателям удалось локализовать возгорание на площади 90 квадратных метров.
"Произошло частичное обрушение кровли... Найдены два человека без признаков жизни. Тушение огня в активной фазе", - сказал представитель ведомства.
По его словам, в ликвидации пожара задействованы девять человек и три единицы техники, кроме того, на место происшествия выехали специалисты, которые установят причины случившегося.
Как отметили в окружном следственном управлении СК РФ, информация об инциденте также поступила в ведомство. "Следователи выехали на место происшествия для проведения комплекса первоначальных мероприятий. Все обстоятельства выясняются", - подчеркнули в СУСК.