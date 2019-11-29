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РИА Новости

Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

09:21 29.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкДеньги в кассовом аппарате
Деньги в кассовом аппарате
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Деньги в кассовом аппарате. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Выплаты вкладчикам Осколбанка (город Старый Оскол, Белгородская область), у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 13 декабря, сообщает Агентство по страхованию вкладов.
"Выплаты начнутся агентством не позднее 13 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО "Осколбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.
Вкладчики закрытого банка. Архивное фото
20 января 2015, 11:19
Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Банк России с 29 ноября отозвал лицензию у Осколбанка. Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.
Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам, проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения, а также нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 332-е место в банковской системе РФ.
Отзывы лицензий у банков России
6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ОсколбанкЦентральный Банк РФАгентство по страхованию вкладовСтарый ОсколБелгородская областьЭкономика
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