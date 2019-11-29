Выплаты клиентам Осколбанка начнутся не позднее 13 декабря

"Выплаты начнутся агентством не позднее 13 декабря 2019 года. До указанной даты агентство опубликует в периодическом печатном издании по месту нахождения кредитной организации ООО "Осколбанк", а также разместит на сайте агентства в сети интернет официальное объявление с детальной информацией о месте, времени, форме и порядке приема заявлений о выплате страхового возмещения вкладчикам", - говорится в сообщении.

Банк России с 29 ноября отозвал лицензию у Осколбанка . Как сообщил регулятор, банк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган.

Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам, проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения, а также нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.