ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк" (город Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба ЦБ.
Кроме того, Осколбанк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам; проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Согласно информации на сайте кредитной организации, Осколбанк был учрежден в декабре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. До настоящего времени являлся единственным самостоятельным банком в городе Старый Оскол.
Осколбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 332-е место в банковской системе РФ.