ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба ЦБ.

Кроме того, Осколбанк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам; проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.

Согласно информации на сайте кредитной организации, Осколбанк был учрежден в декабре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. До настоящего времени являлся единственным самостоятельным банком в городе Старый Оскол.