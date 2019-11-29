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РИА Новости

ЦБ отозвал лицензию у Осколбанка

09:02 29.11.2019 (обновлено: 09:06 29.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Центрального банка России . Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. ЦБ РФ с 29 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого агропромбанка ООО "Осколбанк" (город Старый Оскол, Белгородская область), говорится в сообщении регулятора.
"Банк России принял такое решение... руководствуясь тем, что Осколбанк допускал нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не выявляла операции, подлежащие обязательному контролю, и не направляла сведения о них в уполномоченный орган", - сообщила пресс-служба ЦБ.
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Что делать, если у вашего банка отозвали лицензиюПодробнее о том что делать, если у вашего банка отозвали лицензию читайте в справке РИА Новости.
Кроме того, Осколбанк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудам; проводил сомнительные транзитные операции, направленные на оптимизацию налогообложения; нарушал банковское законодательство и нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятор за последние 12 месяцев неоднократно применял к нему меры.
Согласно информации на сайте кредитной организации, Осколбанк был учрежден в декабре 1990 года в форме товарищества с ограниченной ответственностью на базе Старооскольского отделения Белгородского регионального филиала Агропромбанка СССР. До настоящего времени являлся единственным самостоятельным банком в городе Старый Оскол.
Осколбанк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 ноября занимал 332-е место в банковской системе РФ.
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6 марта 2017, 14:22
Отзывы лицензий у банков РоссииБанк России активно осуществляет программу "чистки" в банковском секторе. С 2013 года ЦБ отозвал более 400 лицензий у недобросовестных и проблемных банковских учреждений. Подробнее – в инфографике ria.ru
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ОсколбанкЦентральный Банк РФСтарый ОсколБелгородская областьЭкономика
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