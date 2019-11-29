В Москве произошли сбои движения на двух ветках МЦД

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбои в графике движения поездов произошли сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром из-за подозрений на неисправность составов, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
"Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву..., на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
В ЦОДД добавили, что при наличии подозрений проверяются все системы, связанные с движением поездов, чтобы обеспечить безопасность перевозок.
"В настоящее время движение осуществляется в графике", - отмечается в сообщении.
В четверг 21 ноября открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно.