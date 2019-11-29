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РИА Новости

В Москве произошли сбои движения на двух ветках МЦД

09:17 29.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПоезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская"
Поезда Московского центрального диаметра на станции Белорусская
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Поезда Московского центрального диаметра на станции "Белорусская". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбои в графике движения поездов произошли сразу на двух Московских центральных диаметрах в пятницу утром из-за подозрений на неисправность составов, сообщил Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"Для проверки состава были увеличены интервалы на МЦД-1 и Белорусском направлении по направлению на Москву..., на МЦД-2 и Рижском направлении по направлению на Москву", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

В ЦОДД добавили, что при наличии подозрений проверяются все системы, связанные с движением поездов, чтобы обеспечить безопасность перевозок.
"В настоящее время движение осуществляется в графике", - отмечается в сообщении.
В четверг 21 ноября открылось движение по двум первым диаметрам - МЦД-1 "Одинцово-Лобня" и МЦД-2 "Нахабино-Подольск". Одним из первых пассажиров МЦД-1 стал президент России Владимир Путин. Он проехал на поезде от Белорусского вокзала до станции Фили и обратно.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваTwitterПроисшествия
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