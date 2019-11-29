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РИА Новости

Власти рассказали о преимуществах запуска моста через Амур в Китай

09:11 29.11.2019 (обновлено: 12:44 29.11.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкНовый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 ноя - РИА Новости. Годовой грузооборот между Приамурьем и Китаем с запуском моста Благовещенск-Хэйхэ может вырасти в восемь раз - до 4 миллионов тонн, также ожидается значительный рост числа китайских туристов, сообщил журналистам глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.
В пятницу глава Приамурья Василий Орлов объявил, что строительство моста завершено. Состоялась торжественная церемония прохода по мосту, техника с перехода уехала.
"Ледостав, провоз в зимний период времени составляет неудобства, и большой промежуток времени выпадает с точки зрения логистики в рамках совместной экономики. Мост позволит это делать круглогодично, несмотря на природные катаклизмы и другие обстоятельства. Грузооборот за прошлый год составляет 500 тысяч тонн, мы видим увеличение до 4 миллионов (тонн). И в пик посещения китайских туристов - был 2012 год, 1,2 миллиона (туристов) - до 2 миллионов туристов могут посетить", - сказал министр.
Возведение трансграничного мостового перехода стартовало в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области, стыковка двух частей моста состоялась 31 мая 2019 года. По данным властей Амурской области, мост вантовый с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Минвостокразвития уточняет, что за сутки его пропускная способность составит 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек.
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Губернатор Амурской области Василий Орлов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума рассказывал, что мост достроят в этом году, документы по плану будут оформлять вплоть до апреля 2020 года, и к концу апреля мост "должен поехать". Сначала по мосту будет разрешен проезд только грузового транспорта, без пассажирского. Это временная схема движения. Как сказал Орлов, Росгранстрой к середине 2021 года должен построить постоянный пункт пропуска для моста, сейчас идет его проектирование.
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Василий ОрловДальний ВостокАлександр КозловАмурская областьКитайРоссияЭкономика
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