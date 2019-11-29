Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек

Ранее сообщалось, что спасательные работы продолжаются в Дурресе, но были остановлены в городе Тумане, где, предположительно, больше нет людей под завалами. По данным СМИ, из-под завалов спасены 45 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии.