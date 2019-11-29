Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T08:25+0300
https://ria.ru/20191129/1561731355.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156091/29/1560912954_0:1:2200:1239_1036x0_80_0_0_d1a83a9ce0a31aafcf56cf0a75c9753e.jpg
РИА Новости

В Приамурье министр проверила охрану колледжа, где произошла стрельба

08:24 29.11.2019 (обновлено: 08:25 29.11.2019)
311
© РИА Новости / Ольга Канюшкина / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Ольга Канюшкина
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева провела внеплановые проверки двух колледжей региона на предмет безопасности, в том числе учебного заведения, где в середине ноября произошла стрельба, сообщает минобразования региона.
Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа Олег Ермолов и гендиректор охранного предприятия Сергей Андрющенко арестованы.
"Неожиданный утренний визит нанесла сегодня министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева подведомственным колледжам. Предметом повышенного внимания министра стало соблюдение мер безопасности в учреждении, усиление пропускного режима. Пока внеплановые проверки прошли в Амурском аграрном колледже и Амурском колледже строительства и ЖХК", - говорится в сообщении.
Министр проверила документацию, работу охранников, наличие "тревожной" кнопки Росгвардии, которая установлена в обеих организациях. "В аграрном колледже сделаны замечания в части ведения документации. Устранить все несоответствия учреждению поручено до 3 декабря. Здесь же наблюдалось большое количество опоздавших. Руководству поручено наладить дисциплину", - сказала Яковлева.
Положительно министр оценила организацию непрерывного дежурства педагогического состава. Отмечается, что Амурский аграрный колледж еще до стрельбы в колледже строительства и ЖХК заключил контракт на покупку турникетов.
Генеральный директор ЧОПа Сириус-А Сергей Андрющенко во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании ему меры пресечения в Благовещенском городском суд
26 ноября, 07:05
Главу ЧОПа, охранявшего колледж в Благовещенске, оставили под стражей
Также прошло совещание по вопросам безопасности в учебных заведениях. Было отмечено, что классный руководитель обязан вести мониторинг взаимоотношений в классе, в случае риска сообщать об этом школьному психологу, администрации учебного заведения, родителям.
030001
Обсудить 1
Стрельба в благовещенском колледжеСледственный комитет РФАмурская областьБлаговещенскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Оренбурге начали проверку после смерти девушки в отделении полиции
Школьные рюкзаки
Московские власти рассказали о семье, где школьница покончила с собой
Полиция
В Хабаровском крае мужчина открыл стрельбу в подъезде
Строительство крупнейшего в России нефтехимического завода
Власти Югры предложили Германии сотрудничество в химпромышленности
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Россия за сутки зафиксировала 21 нарушение перемирия в Сирии
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич посоветовал послу США при ОБСЕ изучить текст "Минска-2"
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
В ДВФУ работают над методами предотвращения подземной миграции урана
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров отметил важность укрепления межконфессионального согласия
Новый мост через Амур из России в Китай в Благовещенске
Власти рассказали о преимуществах запуска моста через Амур в Китай
Здание Министерства здравоохранения РФ в Рахмановском переулке в Москве
Список высокозатратных нозологий могут расширить до 14 с 1 января
Автомобиль Следственного комитета России
В Кузбассе завели дело после кражи школьницей шампанского из магазина
Эвакуация пострадавших от землетрясения в Албании
Число жертв землетрясения в Албании возросло до 48 человек
Постоянный представитель РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич призвал ОБСЕ поддержать минский процесс
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Источник: умершая в отделе полиции в Оренбурге девушка была боксершей
Режиссер Никита Михалков
Михалков хочет зарегистрировать бренд с образом Никиты Бесогона
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
Лента новостейМолния