В Приамурье министр проверила охрану колледжа, где произошла стрельба

Сотрудники правоохранительных органов у входа в здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба

ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя - РИА Новости. Министр образования и науки Министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева провела внеплановые проверки двух колледжей региона на предмет безопасности, в том числе учебного заведения, где в середине ноября произошла стрельба, сообщает минобразования региона.

Четырнадцатого ноября 19-летний студент устроил стрельбу в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства : погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа Олег Ермолов и гендиректор охранного предприятия Сергей Андрющенко арестованы.

"Неожиданный утренний визит нанесла сегодня министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева подведомственным колледжам. Предметом повышенного внимания министра стало соблюдение мер безопасности в учреждении, усиление пропускного режима. Пока внеплановые проверки прошли в Амурском аграрном колледже и Амурском колледже строительства и ЖХК", - говорится в сообщении.

Министр проверила документацию, работу охранников, наличие "тревожной" кнопки Росгвардии, которая установлена в обеих организациях. "В аграрном колледже сделаны замечания в части ведения документации. Устранить все несоответствия учреждению поручено до 3 декабря. Здесь же наблюдалось большое количество опоздавших. Руководству поручено наладить дисциплину", - сказала Яковлева.

Положительно министр оценила организацию непрерывного дежурства педагогического состава. Отмечается, что Амурский аграрный колледж еще до стрельбы в колледже строительства и ЖХК заключил контракт на покупку турникетов.