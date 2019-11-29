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РИА Новости

Московские власти рассказали о семье, где школьница покончила с собой

08:23 29.11.2019
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© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiyШкольные рюкзаки
Школьные рюкзаки
© Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Школьные рюкзаки. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Семья в Москве, где второклассница совершила суицид, характеризовалась как благополучная, девочка была отличницей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента социальной защиты населения.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что девочка покончила с собой после конфликта с мамой, которая забрала у нее телефон. Собеседник агентства добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело. В СМИ появилась информация, что причиной суицида могла стать обнаруженная матерью интимная переписка дочери с взрослым мужчиной.
"Семья погибшей девочки на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты не состояла; за социальной помощью не обращалась. Характеризовалась как благополучная. По имеющейся информации, погибшая девочка имела положительную характеристику, была отличницей", - рассказали в пресс-службе департамента.
Отмечается, что на данный момент семье оказывается необходимая психологическая помощь.
"Департамент труда и соцзащиты Москвы выражает искренние соболезнования близким девочки", - сообщили в пресс-службе.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Вчера, 11:21
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