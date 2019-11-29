Московские власти рассказали о семье, где школьница покончила с собой

"Семья погибшей девочки на учете в субъектах профилактики семейного неблагополучия и учреждениях соцзащиты не состояла; за социальной помощью не обращалась. Характеризовалась как благополучная. По имеющейся информации, погибшая девочка имела положительную характеристику, была отличницей", - рассказали в пресс-службе департамента.