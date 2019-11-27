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РИА Новости

В Москве восьмилетняя девочка покончила с собой, сообщил источник

17:50 27.11.2019 (обновлено: 05:36 28.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В Москве выясняют обстоятельства смерти восьмилетней школьницы, которая, по предварительным данным, покончила с собой, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах столицы.

"Тело девочки 2011 года рождения нашли рядом с жилым домом в Москве. Предварительно установлено, что ребенок покончил с собой. Это произошло после конфликта с мамой, которая забрала у девочки телефон", — сказал собеседник агентства.

Фельдшер станции скорой медицинской помощи
2 сентября, 12:12
В Москве подросток покончил с собой по дороге в школу, сообщил источник
Он добавил, что обстоятельства гибели ребенка выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
без отца это не семья, задолбали эти "я сама".
27 ноября, 18:51
aalex4410qwert
48013425
За что только не кончают с собой, не угадаешь. Но мать могла бы почувствовать натуру девочки
27 ноября, 17:59
Ю.Юрий .
14119219
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