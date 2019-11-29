Комплекс "Росатома" для СПГ-проектов могут запустить в 2021 году

МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стендовый комплекс для испытания технологий и оборудования, применяемых в средне- и крупнотоннажном производстве сжиженного природного газа, планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, следует из материалов на сайте закупок Стендовый комплекс для испытания технологий и оборудования, применяемых в средне- и крупнотоннажном производстве сжиженного природного газа, планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, следует из материалов на сайте закупок "Росатома" , который его построит.

Новый комплекс будет создан в Петербурге на базе входящего в "Росатом" Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИЭФА). Комплекс, рассчитанный на эксплуатацию в течение 30 лет, понадобится для испытаний криогенного оборудования: насосов, жидкостных детандеров, компрессоров отпарного газа.

Согласно материалам, до марта 2020 года предстоит спроектировать стендовый комплекс, и весной 2020 года получить положительное заключение Главгосэкспертизы. "Ввод в эксплуатацию: 2021 год", - говорится в материалах. Проектирование комплекса доверено компании "Криогенные газовые технологии" (Петербург).

Стоимость строительства составит почти 1,5 миллиарда рублей, из которых 1,35 миллиарда составят средства федерального бюджета, а 150 миллионов рублей - собственные средства НИИЭФА.