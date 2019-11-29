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РИА Новости

Комплекс "Росатома" для СПГ-проектов могут запустить в 2021 году

07:47 29.11.2019 (обновлено: 07:49 29.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Стендовый комплекс для испытания технологий и оборудования, применяемых в средне- и крупнотоннажном производстве сжиженного природного газа, планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году, следует из материалов на сайте закупок "Росатома", который его построит.
Новый комплекс будет создан в Петербурге на базе входящего в "Росатом" Научно-исследовательского института электрофизической аппаратуры имени Ефремова (НИИЭФА). Комплекс, рассчитанный на эксплуатацию в течение 30 лет, понадобится для испытаний криогенного оборудования: насосов, жидкостных детандеров, компрессоров отпарного газа.
Согласно материалам, до марта 2020 года предстоит спроектировать стендовый комплекс, и весной 2020 года получить положительное заключение Главгосэкспертизы. "Ввод в эксплуатацию: 2021 год", - говорится в материалах. Проектирование комплекса доверено компании "Криогенные газовые технологии" (Петербург).
Стоимость строительства составит почти 1,5 миллиарда рублей, из которых 1,35 миллиарда составят средства федерального бюджета, а 150 миллионов рублей - собственные средства НИИЭФА.
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Создание собственной технологии производства, хранения и транспортировки сжиженного природного газа является одной из приоритетных задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным перед отечественной промышленностью. Для ее решения в 2018 году была утверждена дорожная карта по локализации критически важного СПГ-оборудования, конечной целью которой является создание к середине 2020-х годов требуемой технологии. Одной из ключевых точек этой работы было создание российской стендовой базы для испытаний криогенного оборудования для СПГ-заводов.
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Ядерные технологииРосатомРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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