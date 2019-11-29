Климатический саммит в Мадриде посетят представители 196 стран

Откроют саммит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и и.о. премьера Испании Педро Санчес, говорится в сообщении испанского правительства.
В испанскую столицу приедут среди прочих действующий президент Аргентины Маурисио Макри (будет занимать эту должность до 10 декабря) и президент Эквадора Ленин Морено, 15 европейских премьеров (в том числе Франции и Португалии), глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава Европейского совета Шарль Мишель (Урсула фон дер Ляйен, Боррель и Мишель официально вступят в должности с 1 декабря) и спикер Европарламента Давид Сассоли.
От США, которые официально уведомили о выходе из Парижского соглашения, будет делегация из 16 конгрессменов и сенаторов по главе со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.
Кроме того, на встрече будут присутствовать руководство Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Межамериканского банка развития.
11 июля, 19:49Сказано в эфиреИзменения уже идут. Ученый рассказал о климате в России через 30 летШвейцарские ученые рассчитали, что через 30 лет летняя температура в Москве и Петербурге будет на 5-6 градусов выше, чем сейчас. Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов в эфире радио Sputnik рассказал, можно ли верить этому прогнозу.
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