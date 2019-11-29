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РИА Новости

В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина

04:19 29.11.2019 (обновлено: 07:15 29.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Ответ президента Франции Эммануэля Макрона на письмо Владимира Путина с предложением о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе достаточно логичный, заявил первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT.
"Ситуация выглядит достаточно логично, и как минимум по двум причинам: во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий", — сказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон
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Также, по мнению парламентария, последние заявления французского лидера говорят о том, что он готов отражать интересы европейцев, которые выступают за более независимую от Вашингтона внешнюю политику.
Летом президент российский президент отправил письмо об РСМД лидерам некоторых европейских и азиатских стран. Ранее стало известно, что в Елисейском дворце отклонили российское предложение, однако заявили, что воспринимают его как основу для дальнейших обсуждений.
В четверг немецкое издание Frankfurter Allgemeine написало, что Макрон ответил на послание, заявив, что инициативу стоит тщательно изучить и обсудить в разных форматах. Эту информацию подтвердили в Кремле.
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Дмитрий НовиковЭммануэль МакронВладимир ПутинФранцияЕвропаРоссияВ мире
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