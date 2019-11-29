В Госдуме оценили ответ Макрона на послание Путина

"Ситуация выглядит достаточно логично, и как минимум по двум причинам: во-первых, потому что европейское сообщество в принципе было озабочено позицией руководства Соединенных Штатов, направленного на взлом тех соглашений, которые долгое время были гарантом мира на планете, гарантом исключения из мировой повестки крупных военных действий", — сказал он.