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РИА Новости

Более 120 снарядов выпустили украинские силовики по поселку в ЛНР

03:48 29.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецкой области
Последствия обстрела в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 29 ноя - РИА Новости. Более 120 снарядов выпустили украинские силовики при обстреле поселка Донецкий в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила о ранении двух сотрудников Народной милиции в результате обстрела подконтрольного ЛНР поселка Донецкий.

"Украинскими оккупантами было выпущено более 120 различных боеприпасов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших среди гражданского населения на данный момент уточняется. Осадчий добавил, что все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела против командира 14-й бригады, с позиций которой велся обстрел по территории республики.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеНародная милиция ЛНРВооруженные силы УкраиныЛуганскУкраинаВ мире
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