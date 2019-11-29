Более 120 снарядов выпустили украинские силовики по поселку в ЛНР

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о ранении двух сотрудников Народной милиции в результате обстрела подконтрольного ЛНР поселка Донецкий.

"Украинскими оккупантами было выпущено более 120 различных боеприпасов из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - сообщил Осадчий.

Он уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших среди гражданского населения на данный момент уточняется. Осадчий добавил, что все собранные материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для возбуждения уголовного дела против командира 14-й бригады, с позиций которой велся обстрел по территории республики.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.