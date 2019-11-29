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РИА Новости

Президент Чехии прокомментировал идею установки памятника власовцам

01:29 29.11.2019 (обновлено: 10:33 29.11.2019)
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© Фото : Council of EuropeПрезидент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ
Президент Чехии Милош Земан на заседании ПАСЕ
© Фото : Council of Europe
ПРАГА, 29 ноя — РИА Новости. Нельзя забывать о предательстве власовцев и считать, что несколькими днями "позитивного поведения" они искупили многие годы предательства своей родины, заявил чешский президент Милош Земан в четверг вечером, комментируя решение старосты микрорайона Праги Ржепорыйе Павла Новотного установить в своем микрорайоне памятник власовцам как освободителям Праги.
Власовцами обычно именуют военнослужащих так называемой Русской освободительной армии (РОА), составленной из русских коллаборационистов под руководством перешедшего на сторону гитлеровцев генерала Андрея Власова, воевавших в годы Второй мировой войны в составе немецкого вермахта против Красной армии. После войны Власов решением суда был признан изменником родины и казнен.
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В конце апреля 1945 года командование РОА приняло решение выйти из подчинения Берлину и попытаться пробиться на запад, к англо-американским войскам. После того как к нему обратилось руководство Пражского восстания против фашистов с просьбой о помощи, по данным чешских историков, несколько подразделений РОА были выделены для освобождения Праги. После боев в городе 6-7 мая 1945 года руководители восстания сообщили командованию власовцев, что больше не нуждаются в их поддержке, после чего подразделения РОА двинулись из Праги на запад.
В понедельник известный своим эпатажным поведением бывший бульварный журналист, а ныне староста одного из 57 микрорайонов Праги, Ржепорыйе, в котором проживает 4,5 тысячи жителей, Павел Новотный, заявил о том, что намерен установить на территории своего микрорайона памятник власовцам, поскольку именно их силами была освобождена в мае 1945 года тогдашняя околопражская деревня Ржепорыйе. Эту идею он намерен обсудить 16 декабря со своими коллегами по местному органу власти.
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Намерение установить памятник власовцам осудило посольство России в Чехии.
"Власовцы двуличны. Действительно, они помогли сохранить Прагу (от фашистов. — Прим. ред.). Но также правда и то, что перед этим долгие годы они были предателями своей собственной родины. Встает вопрос: искупили ли власовцы свою вину несколькими днями позитивного поведения и можно ли в связи с этим забыть об их предательстве? Я думаю, что этого забывать нельзя", — сказал Земан, выступая по TV Barrandov.
"Ну, а то, что все чешские СМИ писали об этой ситуации целый вчерашний день, свидетельствует нечто и о наших СМИ", — добавил глава республики.
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Милош ЗеманВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ЧехияВ мире
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