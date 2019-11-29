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РИА Новости

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

01:03 29.11.2019 (обновлено: 10:11 29.11.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
© РИА Новости / Андрей Стенин
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане. Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne.
По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".

"Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо — Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек", — заявила Лукаш.

Экс-министр юстиции призналась, что по-прежнему чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не справилась с кризисом на Майдане.
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21 ноября, 08:00
"Украина украла "русский мир". Как начинались и чем закончились Майданы
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.
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Популярные комментарии
В России и без майдана нищета. Вон, ещё лес предлагают в частную собственность отдавать. А ещё вместе с лесом нужно и холопов.
29 ноября, 01:37
ЛКЛысый Кучерявый
231014102
Да хуже чем в России живут только в Украине.
29 ноября, 05:39
с старый прапор
16202081
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