На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".
"Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо — Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек", — заявила Лукаш.
Экс-министр юстиции призналась, что по-прежнему чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не справилась с кризисом на Майдане.
Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.
Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента — экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам. После госпереворота спецподразделение "Беркут" было распущено.