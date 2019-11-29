На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Дым от пожаров и сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Бедственное положение на . Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане . Об этом рассказала бывший министр юстиции страны Елена Лукаш в эфире телеканала NewsOne

По ее мнению, для урегулирования конфликта нужно было применить "самые жесткие методы наведения порядка".

"Единственным критерием кризиса является результат, а результат налицо — Украина самая нищая, самая вымирающая, самая несчастная, самая болеющая страна. Тот, кто не видит прямую причинно-следственную связь между Майданом и этими событиями, просто нездоровый физически и психически человек", — заявила Лукаш.

Экс-министр юстиции призналась, что по-прежнему чувствует свою вину за то, что она была членом команды, которая не справилась с кризисом на Майдане.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов.