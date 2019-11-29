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РИА Новости

В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией

00:57 29.11.2019 (обновлено: 08:58 29.11.2019)
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© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂГазораспределительная станция на Украине
Газораспределительная станция на Украине
© РЎС‚СЂРёРЅРіРµСЂ
Газораспределительная станция на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Киев упустил момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Москвой, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" и глава ее политсовета Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.
"Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину. Потому что ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время", — пояснил он.
Политик подчеркнул, что окончательное подписание нового соглашения может быть не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Поэтому единственным вариантом остается продление действующего невыгодного Киеву соглашения.
"Для страны был выгоден лишь один вариант: создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза. Этого украинская власть не сделала, а потому все другие результаты будут негативными для Украины. Потому что от прекращения транзита газа в Европу мы потеряем поступления в госбюджет в размере около трех миллиардов долларов", — заключил депутат.
Рабочий на газовой станции на Украине
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Ситуация с газовым контрактом

Контракты на транзит и поставку топлива истекают в конце текущего года. На встрече 27 октября "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения газовых вопросов, в частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, однако украинская сторона отказалась рассматривать такую возможность.
Затем 18 ноября российская компания предложила продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом снова подчеркивалось, что это произойдет только при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой Антимонопольным комитетом Украины решения о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель назвал эти условия неприемлемыми. В совокупности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВиктор МедведчукНафтогаз УкраиныГазпромВерховная Рада УкраиныЕврокомиссияЕвропаРоссияУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Неправильная подача информации . В реальности этот контракт нужен России , что бы не сорвать поставки газа в Европу, а то кирдык . А ведь все к этому идет . Мало того Россию затаскают по судам и отсудят сотни миллионов за срыв контрактов, так еще взамен Российского, в Европу хлынет газ из Катара и США . Всю инфраструктуру уже построили в Европе для принятия этого газа . Как то в Российских СМИ об этом умалчивают .
29 ноября, 01:54
freizdorf
159311113
В сложившейся ситуации ни договора на год, ни тразита через Украину не будет!
29 ноября, 01:08
scoffer
55440002
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