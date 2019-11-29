В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией

"Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину. Потому что ситуация складывается таким образом, что мы потеряли время", — пояснил он.

Политик подчеркнул, что окончательное подписание нового соглашения может быть не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Поэтому единственным вариантом остается продление действующего невыгодного Киеву соглашения.

"Для страны был выгоден лишь один вариант: создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза. Этого украинская власть не сделала, а потому все другие результаты будут негативными для Украины. Потому что от прекращения транзита газа в Европу мы потеряем поступления в госбюджет в размере около трех миллиардов долларов", — заключил депутат.

Ситуация с газовым контрактом

Контракты на транзит и поставку топлива истекают в конце текущего года. На встрече 27 октября "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения газовых вопросов, в частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, однако украинская сторона отказалась рассматривать такую возможность.

Затем 18 ноября российская компания предложила продлить действующий контракт или заключить новый сроком на год. При этом снова подчеркивалось, что это произойдет только при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой Антимонопольным комитетом Украины решения о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.