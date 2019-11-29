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РИА Новости

В ЛНР заявили о двух раненных в результате обстрела со стороны Украины

00:07 29.11.2019 (обновлено: 00:45 29.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
Военнослужащий ЛНР на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Донецкий в ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
"В результате обстрела получили ранения двое наших защитников. В настоящее время они эвакуированы в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь", - сообщил собеседник.
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27 ноября, 12:10
ДНР обвинила силовиков в обстреле района ремонтных работ в Донбассе
Он уточнил, что обстрел велся с позиций 14-й бригады украинских вооруженных сил.
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести обстрелы по позициям защитников республики с целью спровоцировать нас на ответный огонь", - дополнил Осадчий.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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