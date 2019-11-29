В ЛНР заявили о двух раненных в результате обстрела со стороны Украины

ЛУГАНСК, 28 ноя - РИА Новости. Два сотрудника Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики ранены в результате обстрела украинскими силовиками населенного пункта Донецкий в ЛНР, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
"В результате обстрела получили ранения двое наших защитников. В настоящее время они эвакуированы в медицинское учреждение, где им оказана квалифицированная помощь", - сообщил собеседник.
Он уточнил, что обстрел велся с позиций 14-й бригады украинских вооруженных сил.
"Вооружённые формирования Украины продолжают вести обстрелы по позициям защитников республики с целью спровоцировать нас на ответный огонь", - дополнил Осадчий.