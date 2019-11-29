Юная актриса из "Однажды в Голливуде…" поделилась советом от Ди Каприо

Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в Голливуде..."

Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в Голливуде..."

© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019) Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в Голливуде..."

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Джулия Баттерз, сыгравшая юную актрису Труди Фрэйзер на съемках вестерна в фильме "Однажды в Голливуде…", рассказала в интервью изданию, какой совет ей дал Леонардо Ди Каприо, . Джулия Баттерз, сыгравшая юную актрису Труди Фрэйзер на съемках вестерна в фильме "Однажды в Голливуде…", рассказала в интервью изданию, какой совет ей дал Леонардо Ди Каприо, сообщает THR.

Она не знала, что он звезда и не боялась с ним общаться. Свой текст она хорошо знала с самого начала, как и ее персонаж. Но, по мнению девочки, Леонардо Ди Каприо показал себя ещё большим профессионалом. Во время съемок он ни на что не отвлекался, а с ней общался только между сценами.

"Он рассказал мне о том, как играл в кино, когда был маленьким. И посоветовал всегда выполнять работу профессионально и сосредоточенно", — уточнила Баттерз.

Что касается работы с Квентином Тарантино, девочка вспомнила, что он любил повторять: "Ты персонаж фильма. Я написал сценарий, но именно тебе решать, какой ты будешь". Она добавила также, что несколько строчек в фильме говорит от себя.

Джулия Баттерз привлекла внимание Квентино Тарантино в сериале "Американская домохозяйка", и режиссер написал роль в "Однажды в Голливуде…" специально для нее.