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РИА Новости

Юная актриса из "Однажды в Голливуде…" поделилась советом от Ди Каприо

03:25 29.11.2019
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© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в Голливуде..."
Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма Однажды в Голливуде...
© Фото : Sony Pictures/Andrew Cooper (2019)
Актеры Джулия Баттерз и Квентин Тарантино на съемках фильма "Однажды в Голливуде..."
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Джулия Баттерз, сыгравшая юную актрису Труди Фрэйзер на съемках вестерна в фильме "Однажды в Голливуде…", рассказала в интервью изданию, какой совет ей дал Леонардо Ди Каприо, сообщает THR.
Она не знала, что он звезда и не боялась с ним общаться. Свой текст она хорошо знала с самого начала, как и ее персонаж. Но, по мнению девочки, Леонардо Ди Каприо показал себя ещё большим профессионалом. Во время съемок он ни на что не отвлекался, а с ней общался только между сценами.
"Он рассказал мне о том, как играл в кино, когда был маленьким. И посоветовал всегда выполнять работу профессионально и сосредоточенно", — уточнила Баттерз.
Что касается работы с Квентином Тарантино, девочка вспомнила, что он любил повторять: "Ты персонаж фильма. Я написал сценарий, но именно тебе решать, какой ты будешь". Она добавила также, что несколько строчек в фильме говорит от себя.
Джулия Баттерз привлекла внимание Квентино Тарантино в сериале "Американская домохозяйка", и режиссер написал роль в "Однажды в Голливуде…" специально для нее.
Юная актриса рассказала, что не видела другие фильмы режиссера, а в "Однажды в Голливуде" пропустила конец и сцену, когда дублер главного героя Клифф Бут подвозит девушку-хиппи.
Режиссер Квентин Тарантино во время фотоколла на крыше отеля The Ritz Carlton Moscow в Москве
3 ноября, 16:49Культура
Тарантино рассказал, что придумал Ди Каприо для "Однажды в Голливуде…"
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КультураКино и сериалыНовости культурыЛеонардо Ди КаприоКвентин Тарантино
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