В Иркутске медсестра жестко обошлась с инвалидом — вину не признает

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Иркутскую медсестру заподозрили в истязании подростка-инвалида. Воспитанника детского дома города Саянска отправили в областную больницу на плановую госпитализацию и поместили в общую палату неврологического отделения. Там у него случился эпилептический припадок. Мать одного из пациентов это застала, зафиксировала, как грубо обращаются с ребенком, и выложила в Сеть. Ролик вызвал большое возмущение. Медработница объясняет: так было нужно для спасения подростка. Возбуждено уголовное дело, медсестру временно отстранили от работы.

Плановая госпитализация

Все произошло в палате № 8 неврологического отделения Иркутской государственной областной детской клинической больницы. В ролике, разошедшемся по соцсетям вечером 26 ноября, видно, что больной подросток лежит в кровати, плачет, а медсестра грубо хватает его за шею, зажимает рукой рот, резко бросает на кровать и грозится связать руки. Это продолжается на протяжении десяти минут. Запись сделала мать одного из пациентов и анонимно передала в городской паблик во "ВКонтакте".

Подростку 15 лет, он из саянского интерната для умственно отсталых. Героиня ролика — младшая медицинская сестра из того же учреждения. Она сопровождала мальчика на госпитализацию. Дело в том, что у ребенка тяжелая патология центральной нервной системы, двигательные нарушения и психическое расстройство — за ним нужен постоянный уход. Двадцать второго ноября он поступил в областную детскую больницу на плановое лечение.

В Сети ролик вызвал бурное обсуждение. Все шокированы жестоким обращением с ребенком-инвалидом. К тому же многие задаются вопросом: почему автор ролика не предприняла никаких мер, а лишь спокойно за всем наблюдала?

Жалоб нет

Медсестра Ольга Лабода работает в саянском интернате более пяти лет. Директор учреждения сказала РИА Новости, что ранее на нее жалоб не поступало. "Мальчика направили в больницу в связи с тем, что у него участились эпилептические припадки. С ее согласия мы откомандировали Ольгу как обслуживающую медсестру в стационар, чтобы она ухаживала за ребенком. Сопровождает она его не в первый раз — знает, как и на что он реагирует. И ребенок к ней привык. Никаких нареканий ни с чьей стороны не было. Вообще, в стационаре за воспитанниками ухаживает наш персонал, а не областной больницы", — говорит директор детского дома Лариса Бухарова.

Собеседница уточнила: ребенок на видео "не плачет, а мычит". Однако комментировать происходящее не берется. "Я не могу сказать точно, что там было. Нам звонили врачи из областной больницы. По их словам, никаких противоправных действий Ольга не совершала. Ребенок, как они отметили, сытый, ухоженный, опрятный", — подчеркивает директор.

Младшая медсестра дома-интерната Капиталина Зайцева, коллега Ольги, так прокомментировала РИА Новости скандальный ролик.

"Я знаю мальчика. Видно, что ему было очень плохо. Такие приступы случаются с ним часто. На руке у него некоторые пальчики отсутствуют. Во время припадков он заталкивает руку себе в глотку. И сила такая появляется, что взрослый не всегда может с ним справиться. Его действия сложно контролировать. Резкие движения оправданны. Она не позволила ему захлебнуться рвотой".

Собеседница, кроме того, возмущена: почему автор видеоролика не обратилась за помощью к медперсоналу больницы? "Я знаю, каково сопровождать таких деток. Это очень ответственно. В тот день и я могла оказаться на месте Ольги".

"Я себя не оправдываю"

Лабода рассказала РИА Новости, что произошло. "В пятницу, 22 ноября, мы приехали в больницу. Мы были в общей палате, рассчитанной на десять человек. Другие дети не такие тяжелые. Конечно, сложно было. Кому-то, может, мешали и доставляли неудобства. Я пыталась объяснить, что он не такой, как все".

По словам медсестры, когда у ребенка случился приступ, ей пришлось удерживать его одной рукой, а другой доставать из соседнего шкафчика лекарства. Мальчик запрокидывал то и дело голову, "а это запрещено, он мог захлебнуться рвотой". На видео попало "далеко не все", добавляет Лабода. Мальчик пытался просунуть руку в глотку и "достать ею до кишечника". "Если бы я все делала плавно и медленно, то, возможно, не удалось бы предотвратить трагедию. Во время приступов он бывает очень силен — мне нужно было уследить и за головой, и за руками. Я хотела его спасти", — утверждает Ольга.

Она признала, что действительно пригрозила связать мальчику руки. "Я осознавала в этот момент, что он меня не понимает. Да, может, были какие-то движения с моей стороны чересчур резкие. Я себя не оправдываю. В такой ситуации я не отхожу от него ни на минуту. На выходных у ребенка было два приступа, и я не спала двое суток".

К слову, подростка еще не выписали, он находится в больнице.

Проверки

На следующий день после того как видео попало в Сеть, областной Минздрав организовал пресс-конференцию с участием представителей детской областной больницы. Заведующий неврологическим отделением, главный внештатный детский специалист-невролог Иркутской области Сергей Пак сообщил журналистам, что "не заметил особой грубости" в действиях медсестры, и сослался на "тип ее характера".

© Телекомпания АИСТ Геннадий Гвак, главный врач ГБУЗ ИГОДКБ на пресс-конференции по скандальному видео из больницы © Телекомпания АИСТ Геннадий Гвак, главный врач ГБУЗ ИГОДКБ на пресс-конференции по скандальному видео из больницы

В свою очередь, главврач больницы Геннадий Гвак сказал, что отреагировали оперативно: обратились в комиссию по делам несовершеннолетних, полицию, Министерство соцзащиты и в Минздрав. Гвак лично поговорил с автором видеоролика. "У меня возникло ощущение, что она очень сожалеет об этом. И еще мне представляется, хотя я могу и ошибаться, что у них был какой-то межличностный конфликт", — отметил главврач.