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РИА Новости

Лучшие фото недели: Крымская неделя моды и боливийские женские бои

11:30 29.11.2019 (обновлено: 11:49 29.11.2019)
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модели перед показом одежды на Крымской неделе моды в Ялте.

Модели перед показом одежды в гримерной на Крымской неделе моды в отеле Villa Elena в Ялте
1 из 30

Модели перед показом одежды на Крымской неделе моды в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Участники акции протеста в Тбилиси.

Участники акции протеста в Тбилиси
2 из 30

Участники акции протеста в Тбилиси.

© Sputnik
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© AFP 2019 / Armend Nimani

Последствия землетрясения в Албании.

Последствия землетрясения в Албании
3 из 30

Последствия землетрясения в Албании.

© AFP 2019 / Armend Nimani
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Ана Туразашвили в сцене из балета "Как дыхание" на премьере программы Светланы Захаровой Modanse в Большом театре.

Ана Туразашвили в сцене из балета Как дыхание в рамках премьерного показа новой программы Светланы Захаровой Modanse на исторической сцене Большого театра
4 из 30

Ана Туразашвили в сцене из балета "Как дыхание" на премьере программы Светланы Захаровой Modanse в Большом театре.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Михаил Климентьев

Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии Единая Россия
5 из 30

Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".

© РИА Новости / Михаил Климентьев
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Занятие по скандинавской ходьбе на берегу Оби в Новосибирске.

Женщины во время проведения бесплатных занятий по скандинавской ходьбе на берегу реки Обь в Новосибирске
6 из 30

Занятие по скандинавской ходьбе на берегу Оби в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© AFP 2019 / Hussein Faleh

Демонстрант на митинге в иракском городе Басра.

Демонстрант во время акция протеста в иракском городе Басра
7 из 30

Демонстрант на митинге в иракском городе Басра.

© AFP 2019 / Hussein Faleh
© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt

Участницы боливийских женских боев ("чолита-рестлинг") в Эль-Альто.

Участницы соревнований по боливийской женской борьбе в Эль-Альто
8 из 30

Участницы боливийских женских боев ("чолита-рестлинг") в Эль-Альто.

© AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
© AFP 2019 / Miguel Medina

Туристы во время наводнения в Венеции.

Туристы во время наводнения в Венеции
9 из 30

Туристы во время наводнения в Венеции.

© AFP 2019 / Miguel Medina
© AFP 2019 / KCNA

Лидер КНДР Ким Чен Ын и женщины из подразделения Корейской народной армии.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и женщины из подразделения Корейской Народной Армии
10 из 30

Лидер КНДР Ким Чен Ын и женщины из подразделения Корейской народной армии.

© AFP 2019 / KCNA
© Sputnik / Мурад Оруджев

Модель дизайнера Scandar на показе юбилейного десятого сезона Azerbaijan Fashion Week.

Модель дизайнера Scandar (Азербайджан) на показе юбилейного десятого сезона Недели моды Азербайджана Azerbaijan Fashion Week
11 из 30

Модель дизайнера Scandar на показе юбилейного десятого сезона Azerbaijan Fashion Week.

© Sputnik / Мурад Оруджев
© AFP 2019 / Sanjay Kanojia

Строительство моста через Ганг для индуистского фестиваля Магх Мела в Аллахабаде.

Строительство моста через реку Ганг для предстоящего индуистского фестиваля Магхела в Аллахабаде
12 из 30

Строительство моста через Ганг для индуистского фестиваля Магх Мела в Аллахабаде.

© AFP 2019 / Sanjay Kanojia
© REUTERS / Mario Anzuoni

Тейлор Свифт на вручении премии American Music Awards 2019.

Тейлор Свифт во время выступления на церемонии вручения премии American Music Awards 2019
13 из 30

Тейлор Свифт на вручении премии American Music Awards 2019.

© REUTERS / Mario Anzuoni
© REUTERS / David McNew

Пожар в Калифорнии.

Пожар в Калифорнии, США
14 из 30

Пожар в Калифорнии.

© REUTERS / David McNew
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Члены клуба закаливания "Белый медведь" обливаются холодной водой во время празднования Международного дня белого медведя в Красноярске.

Члены клуба закаливания Белый медведь обливаются холодной водой во время празднования международного Дня белого медведя в Парке флоры и фауны Роев ручей на окраине Красноярска
15 из 30

Члены клуба закаливания "Белый медведь" обливаются холодной водой во время празднования Международного дня белого медведя в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2019 / Search Results Web results Sanjay Kanojia

Пастух ведет стадо овец по понтонному мосту в Аллахабаде.

Пастух ведет стадо овец на понтонном мосту в Аллахабаде
16 из 30

Пастух ведет стадо овец по понтонному мосту в Аллахабаде.

© AFP 2019 / Search Results Web results Sanjay Kanojia
© AFP 2019 / Claudio Reyes

Акция протеста в столице Чили Сантьяго.

Акция протеста в Сантьяго, Чили
17 из 30

Акция протеста в столице Чили Сантьяго.

© AFP 2019 / Claudio Reyes
© AP Photo / Michael Probst

Исландские жеребцы играют в загоне недалеко от Франкфурта.

Исландские жеребцы играют в загоне недалеко от Франкфурта, Германия
18 из 30

Исландские жеребцы играют в загоне недалеко от Франкфурта.

© AP Photo / Michael Probst
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в московском концертном зале Vegas City Hall.

Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 – GODDESS OF THE UNIVERSE
19 из 30

Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в московском концертном зале Vegas City Hall.

© РИА Новости / Антон Денисов
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Владимир Путин на встрече с петербуржцами после открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с местными жителями после церемонии открытия памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину
20 из 30

Владимир Путин на встрече с петербуржцами после открытия памятника писателю Даниилу Гранину.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация в центре Москвы.

Новогодние украшения на улице Большая Дмитровка в Москве
21 из 30

Новогодняя иллюминация в центре Москвы.

© РИА Новости / Мария Девахина
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© AFP 2019 / dpa/Peter Steffen

Чилийский розовый птицеед отдыхает на лице у посетителя выставки насекомых в Ганновере.

Чилийский розовый птицеед отдыхает на лице у посетителя выставки насекомых в Ганновере, Германия
22 из 30

Чилийский розовый птицеед отдыхает на лице у посетителя выставки насекомых в Ганновере.

© AFP 2019 / dpa/Peter Steffen
© AFP 2019 / Tauseef Mustafa

Лодочники на озере Нигин в Сринагаре.

Мужчины на озере Нигин в Сринагаре
23 из 30

Лодочники на озере Нигин в Сринагаре.

© AFP 2019 / Tauseef Mustafa
© REUTERS / Alaa al-Marjani

Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Эн-Наджафе.

Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Ан-Наджафе
24 из 30

Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Эн-Наджафе.

© REUTERS / Alaa al-Marjani
© AFP 2019 / Getty Images/Gregory Shamus

Девушки из группы поддержки Detroit Pistons Dance Team выступают во время игры в Детройте.

Девушки из группы поддержки Detroit Pistons Dance Team во время игры в Детройте
25 из 30

Девушки из группы поддержки Detroit Pistons Dance Team выступают во время игры в Детройте.

© AFP 2019 / Getty Images/Gregory Shamus
© AFP 2019 / Jonh Wessels

Стервятники преследуют собаку в Бисау.

Стервятники преследуют собаку, которая ищет отходы в Бисау
26 из 30

Стервятники преследуют собаку в Бисау.

© AFP 2019 / Jonh Wessels
© REUTERS / Issei Kato

Папа римский Франциск во время Святой мессы на бейсбольном стадионе в Нагасаки.

Папа Римский Франциск во время Святой мессы на бейсбольном стадионе в Нагасаки, Япония
27 из 30

Папа римский Франциск во время Святой мессы на бейсбольном стадионе в Нагасаки.

© REUTERS / Issei Kato
© AFP 2019 / Michele Spatari

Снос старого здания банка в Йоханнесбурге.

 Снос старого здания банка при помощи управляемого взрыва в Йоханнесбурге, Южная Африка
28 из 30

Снос старого здания банка в Йоханнесбурге.

© AFP 2019 / Michele Spatari
© AP Photo / Dan Kitwood/Pool

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде
29 из 30

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде.

© AP Photo / Dan Kitwood/Pool
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Катер на Енисее.

Катер идет по реке Енисей
30 из 30

Катер на Енисее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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