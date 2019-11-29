Лучшие фото недели: Крымская неделя моды и боливийские женские бои

Модели перед показом одежды на Крымской неделе моды в Ялте.
Модели перед показом одежды на Крымской неделе моды в Ялте.
Участники акции протеста в Тбилиси.
Последствия землетрясения в Албании.
Ана Туразашвили в сцене из балета "Как дыхание" на премьере программы Светланы Захаровой Modanse в Большом театре.
Ана Туразашвили в сцене из балета "Как дыхание" на премьере программы Светланы Захаровой Modanse в Большом театре.
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Президент Владимир Путин выступает на пленарном заседании XIX съезда Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Занятие по скандинавской ходьбе на берегу Оби в Новосибирске.
Занятие по скандинавской ходьбе на берегу Оби в Новосибирске.
Демонстрант на митинге в иракском городе Басра.
Участницы боливийских женских боев ("чолита-рестлинг") в Эль-Альто.
Туристы во время наводнения в Венеции.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и женщины из подразделения Корейской народной армии.
Модель дизайнера Scandar на показе юбилейного десятого сезона Azerbaijan Fashion Week.
Модель дизайнера Scandar на показе юбилейного десятого сезона Azerbaijan Fashion Week.
Строительство моста через Ганг для индуистского фестиваля Магх Мела в Аллахабаде.
Строительство моста через Ганг для индуистского фестиваля Магх Мела в Аллахабаде.
Тейлор Свифт на вручении премии American Music Awards 2019.
Пожар в Калифорнии.
Члены клуба закаливания "Белый медведь" обливаются холодной водой во время празднования Международного дня белого медведя в Красноярске.
Члены клуба закаливания "Белый медведь" обливаются холодной водой во время празднования Международного дня белого медведя в Красноярске.
Пастух ведет стадо овец по понтонному мосту в Аллахабаде.
Пастух ведет стадо овец по понтонному мосту в Аллахабаде.
Акция протеста в столице Чили Сантьяго.
Исландские жеребцы играют в загоне недалеко от Франкфурта.
Исландские жеребцы играют в загоне недалеко от Франкфурта.
Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в московском концертном зале Vegas City Hall.
Участницы финала международного конкурса Miss Fashion 2019 — GODDESS OF THE UNIVERSE в московском концертном зале Vegas City Hall.
Владимир Путин на встрече с петербуржцами после открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
Владимир Путин на встрече с петербуржцами после открытия памятника писателю Даниилу Гранину.
Новогодняя иллюминация в центре Москвы.
Чилийский розовый птицеед отдыхает на лице у посетителя выставки насекомых в Ганновере.
Чилийский розовый птицеед отдыхает на лице у посетителя выставки насекомых в Ганновере.
Лодочники на озере Нигин в Сринагаре.
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Эн-Наджафе.
Протестующий размахивает флагом Ирака во время антиправительственной акции в Эн-Наджафе.
Девушки из группы поддержки Detroit Pistons Dance Team выступают во время игры в Детройте.
Девушки из группы поддержки Detroit Pistons Dance Team выступают во время игры в Детройте.
Стервятники преследуют собаку в Бисау.
Папа римский Франциск во время Святой мессы на бейсбольном стадионе в Нагасаки.
Папа римский Франциск во время Святой мессы на бейсбольном стадионе в Нагасаки.
Снос старого здания банка в Йоханнесбурге.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Уэльской сельскохозяйственной выставке в Лланелведде.
Катер на Енисее.