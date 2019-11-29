Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T10:53+0300
https://ria.ru/20191129/1561713107.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156173/59/1561735975_0:113:3077:1844_1036x0_80_0_0_34fff27f0c7b5490c6eb6c58bb485679.jpg
РИА Новости

Дожили: в Европе начинается пенсионный кризис

08:00 29.11.2019 (обновлено: 10:53 29.11.2019)
10239
© РИА Новости / Артем ЖитеневИспанские пенсионеры
Испанские пенсионеры
© РИА Новости / Артем Житенев
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Максим Рубченко. Правительство Нидерландов заявило о необходимости увеличить пенсионный налог почти на треть. Виноваты центральные банки, взявшие моду на отрицательные процентные ставки. В результате гособлигации — главный инвестиционный инструмент пенсионных фондов — стали убыточными. Почему в сложившейся ситуации больше всех выигрывают Китай и Россия — в материале РИА Новости.

Голландская болезнь

Первой жертвой пенсионного кризиса, о приближении которого неоднократно предупреждали экономисты, оказались Нидерланды. Пенсионная система этой страны считалась одной из самых хорошо финансируемых. Однако теперь она столкнулась с острым дефицитом средств.
Дело в том, что голландские пенсионные фонды обязаны очень жестко оценивать риски приобретаемых активов. И основной объем средств им приходится инвестировать в гособлигации, которые всегда были идеальными для долгосрочных вложений благодаря высокой надежности и гарантированному стабильному доходу.
Однако курс Европейского центробанка на смягчение денежной политики привел к тому, что доходность государственных бумаг ушла в минус. И пенсионные фонды сейчас теряют деньги.
"Мы долго финансировали европейское правительство, а нам пообещали отрицательный доход на ближайшие тридцать лет", — пожаловался агентству Bloomberg глава отдела акций пенсионного фонда AustralianSuper Pty Иннес МакКеанд.
"Чтобы компенсировать проводимую Европейским центробанком политику низких ставок, пенсионные взносы должны увеличиться на 30 процентов, — подсчитала Шакти Рамбаран Мишре, председатель Голландской пенсионной федерации, представляющей 197 пенсионных фондов. — В противном случае около двух миллионов человек столкнутся с сокращением пенсионных выплат уже в следующем году".
Денежный дождь
10 ноября, 08:00
"Мы знаем, что будет дальше": мир погряз в долгах
Она предупредила, что повышение пенсионных взносов вызовет возмущение работников трудоспособного возраста, чьи доходы, соответственно, снизятся. И действительно, голландские профсоюзы уже организуют акции протеста и забастовки.

Погоня за риском

Перспектива пенсионного кризиса приобретает все более четкие очертания и в других странах. На прошлой неделе "Группа тридцати" — международная организация, объединяющая финансистов и экономистов, предупредила, что дефицит средств для поддержки стареющего населения в двадцати крупнейших странах мира приближается к 16 миллиардам долларов. Это угрожает пенсиям сотен миллионов граждан развитых стран.
"Мы оказались в мире отрицательных процентных ставок, — говорит Лекс Хугдуин, профессор Университета Гронингена и бывший член правления Центрального банка Нидерландов. — Для пенсионных фондов, обеспечивающих финансовую безопасность будущих пенсионеров, это означает большие проблемы, потому что в конечном итоге они не смогут осуществить выплаты, ожидаемые клиентами".
На то, что финансовые регуляторы одумаются и вернутся к нормальной финансовой политике, надежд практически не осталось. "Среди участников пенсионного рынка возник консенсус о том, что впереди нас ждет длинный цикл смягчения монетарных условий, который, по сути, уже начался в этом году", — констатирует Райффайзенбанк.
Продажа лепешек из грязи на рынке в Порт-о-Пренсе, Гаити
14 октября, 16:32
Рецепт от бедности: за что дали Нобелевскую премию по экономике
Единственный выход для пенсионных фондов в этой ситуации — осваивать новые, более рискованные рынки в поиске активов с необходимой доходностью. В Швейцарии, например, увлеклись недвижимостью.
Спасаясь от отрицательных процентных ставок и падения доходов от облигаций, швейцарские пенсионные фонды в этом году вложили в жилье 24 процента капиталов, хотя всего несколько лет назад нормальной считалась доля в десять процентов.
С одной стороны, это дает стабильный доход от платы за аренду: шестьдесят процентов граждан Швейцарии живут в арендуемом жилье, поскольку из-за высоких цен на недвижимость не могут позволить себе собственное.
Но закон позволяет пенсионным фондам вкладывать в недвижимость не более 30 процентов средств. Скоро швейцарцы выйдут на этот уровень, и им придется последовать примеру коллег из других стран: обратить взор на российские и китайские ценные бумаги.

Кого финансируют пенсионеры

В минувший вторник Китай разместил номинированные в американской валюте облигации на рекордные шесть миллиардов долларов. При этом спрос почти достиг 20 миллиардов.
Банкноты номиналом 1 доллар США
Вчера, 08:00
Доходные активы: иностранные инвесторы бросились на российский рынок
Чуть раньше Пекин продал гособлигации на четыре миллиарда евро. В обоих случаях основными покупателями выступили западные пенсионные фонды, увидевшие в китайских бумагах прекрасную возможность вложить деньги с хорошей прибылью.
Ажиотажным спросом пользуются и российские бумаги. В октябре заявки на размещаемые Минфином ОФЗ в два-три раза превышали предложение, а в ноябре инвесторы переключились на корпоративные бумаги.
По данным Московской биржи, сейчас нерезиденты вкладывают в акции отечественных компаний порядка 200 миллионов долларов в неделю. Значительная часть этих средств — из пенсионных фондов.
В результате рублевый индекс ММВБ установил исторический рекорд, пробив отметку 3000 пунктов, а валютный индекс РТС взлетел до максимумов с 2013 года.
Аналитики американского хедж-фонда One River Asset Management отмечают парадоксальность сложившейся ситуации. "Удивительно, что в разгар нарастающего конфликта между Востоком и Западом политика западных центральных банков вынуждает глобальных пенсионеров финансировать Коммунистическую партию Китая и Кремль", — констатируют они.
1193150111
Обсудить 5
пенсииРайффайзенбанкМосковская биржаЕвропаЭкономика
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Владельцы малого бизнеса на конференции в Менло-Парке, Калифорния
Названы люди, которым достаются все деньги. Почему их не любят
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве
"Кляты москали!" Почему падает рейтинг Зеленского
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Ветряная и солнечная электростанции во Львовской области
На Украине и в Германии перестают спонсировать ВИЭ-революцию
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Взрыв на нефтехимическом заводе TPC Group в штате Техас. 27 ноября 2019
В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе
Срыв выступления делегации России в ООН попал на видео
Опубликовано видео из ООН, где сорвали выступление депутата Госдумы
Порт в Севастополе
На Украине рассказали о несбывшихся планах США по Крыму
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
12:25Экс-президента Киргизии Атамбаева доставили в суд
12:24Прокуратура не выявила нарушений прав осужденных в ИК-9 в Карелии
12:21Эксперт оценил новый способ кражи денег с банковских карт
Лента новостейМолния