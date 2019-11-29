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РИА Новости

Туристы рассказали, как часто они путешествуют на автомобиле

06:51 29.11.2019
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© Depositphotos / OneinchpunchДевушки в автомобиле
Девушки в автомобиле
© Depositphotos / Oneinchpunch
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Российские путешественники, опрошенные туристическим поисковиком, рассказали, как часто они отправляются в отпуск на автомобиле, сообщает OneTwoTrip.
В опросе участвовали 1820 пользователей. Выяснилось, что 82,6 процента из них планируют такое путешествие в будущем, а 67 процентов опрошенных уже ездили в отпуск на машине.
Автомобиль в аренду на месте брали 64 процента туристов. Чаще всего прокатом пользуются в Италии, Испании и в России, выяснили эксперты. В десятку стран, где такая услуга наиболее востребована нашими соотечественниками, также вошли Германия, Кипр, Таиланд, Греция, Франция, США и Турция.
Дешевле всего можно арендовать машину в Таиланде (средняя стоимость — 1200 рублей в день) и на Кипре (1250 рублей). Дороже всего — в США (3100 рублей) и во Франции (2900 рублей).
Чаще всего россияне берут автомобиль напрокат в Ларнаке, Милане и Барселоне, а средний чек составляет 16 560 рублей.
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