Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото

Здание Совета по правам человека ООН в Женеве

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН , заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек . делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма

По его словам, во время доклада взрослые, на первый взгляд, люди кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Такое поведение украинской делегации сорвало выступление российской стороны, сказал парламентарий.

"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", - отметил депутат.

Он также выразил мнение, что украинская делегация формируется "не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане".

Бальбек заявил, что украинская делегация демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям, главная из которых - это свобода высказываний.