Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-29T08:07+0300
https://ria.ru/20191128/1561727446.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151651/62/1516516261_0:23:2369:1355_1036x0_80_0_0_d7392be1b3fc5a8cb26c1c8853a304a4.jpg
РИА Новости

Украинская делегация сорвала выступление представителя России в ООН

23:30 28.11.2019 (обновлено: 08:07 29.11.2019)
123689
© Фото : UN Photo / Jean-Marc FerréЗдание Совета по правам человека ООН в Женеве
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве
© Фото : UN Photo / Jean-Marc Ferré
Здание Совета по правам человека ООН в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Украинская делегация попыталась сорвать выступление представителя России на проходящем в Женеве форуме по вопросам меньшинств ООН, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
По его словам, во время доклада взрослые, на первый взгляд, люди кричали, стучали ногами, били кулаками по столу, некоторые даже были готовы затеять драку". Такое поведение украинской делегации сорвало выступление российской стороны, сказал парламентарий.
Логотип телеканала RT
7 ноября, 17:23Медиавойны
Украинцы попытались сорвать выступление замглавреда RT в Страсбурге
"Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы - Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций", - отметил депутат.
Он также выразил мнение, что украинская делегация формируется "не из дипломатов, а из тех, кто бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане".
Бальбек заявил, что украинская делегация демонстрирует на форуме "дикость и презрение" к демократическим ценностям, главная из которых - это свобода высказываний.
Двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проходящего под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг, 28 ноября, и продлится два дня.
Митинг против земельной реформы перед зданием парламента в Киеве
19 ноября, 08:00
Были когда-то и мы селюками
632482428586186
Обсудить 224
Ситуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФЕвропаООНУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Они в праве делать это, ведь вежливые люди отжали часть их территории.
29 ноября, 00:30
ПСПетр Симонов
4133011292
Меня санкции и цены в магазине перестали радовать. Исток - крым.
29 ноября, 00:43
ПСПетр Симонов
431037248
Рекомендуем
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме в ООН
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью в Международном информационном агентстве Россия сегодня
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Драка
В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Банковская карта международной платежной системы MasterCard
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов назвал заявления владельца парка "Тайган" провокацией
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Газораспределительная станции на Украине
Украинские эксперты устроили скандал в эфире из-за российского газа
Члены ОПГ 29-й комплекс Рузаль Асадуллин (Рузалик)/Юрий Еременко (Ерема)
"Хоронили заживо": как банда из Татарстана заработала миллиарды
Газораспределительная станция ОАО Газпром
Россия и Украина обсудили газовый транзит
Логотип компании Apple
В МИД Украины рассказали о боли из-за решения Apple по Крыму
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
В России ответили на заявление Киева об ущербе возвращенным кораблям
Газораспределительная станция на Украине
В Раде заявили о риске остаться без газового контракта с Россией
Новая новогодняя ель за 18 миллионов рублей в Кемерово
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
Лента новостейМолния