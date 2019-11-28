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Тамбовская область
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РИА Новости

В Тамбове проходит региональный патриотический форум - 2019

23:11 28.11.2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской областиПервый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Тамбовской области
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. Архивное фото
ТАМБОВ, 28 ноя – РИА Новости. В Тамбове начал работу региональный патриотический форум – 2019, которым в области открывается цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В форуме принимают участие активисты молодежных организаций, студенты вузов и ссузов, члены военно-патриотических клубов, специалисты муниципальных образований.
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"В программе Тамбовского регионального патриотического форума: ярмарка-презентация общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания на территории региона, круглый стол "Патриотическое воспитание молодежи: современные проблемы и пути решения", а также интерактивно-развлекательная игра "Идея патриотизма в российской культуре", - сказал представитель пресс-службы обладминистрации.
От лица губернатора области Александра Никитина участников регионального патриотического форума приветствовал первый вице-губернатор, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.
"Этим форумом мы открываем цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. Надеюсь, все вы примете участие в проведении и подготовке праздничных мероприятий, которые пройдут в следующем году. Все мы здесь патриоты России и Тамбовской области, и доказываем это своими делами. Наша задача - сделать нашу страну самой сильной, могучей и лучшей", - приводит пресс-служба слова Иванова.
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Тамбовская областьАлександр НикитинОлег ИвановВеликая Отечественная война (1941-1945)Тамбовская областьРоссияТамбовОбщество
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