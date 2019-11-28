В Тамбове проходит региональный патриотический форум - 2019

"В программе Тамбовского регионального патриотического форума: ярмарка-презентация общественных организаций, работающих в сфере патриотического воспитания на территории региона, круглый стол "Патриотическое воспитание молодежи: современные проблемы и пути решения", а также интерактивно-развлекательная игра "Идея патриотизма в российской культуре", - сказал представитель пресс-службы обладминистрации.

"Этим форумом мы открываем цикл мероприятий, посвящённых 75-летию Великой Победы. Надеюсь, все вы примете участие в проведении и подготовке праздничных мероприятий, которые пройдут в следующем году. Все мы здесь патриоты России и Тамбовской области, и доказываем это своими делами. Наша задача - сделать нашу страну самой сильной, могучей и лучшей", - приводит пресс-служба слова Иванова.