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Тамбовская область
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РИА Новости

На Тамбовщине улучшат жилищные условия более 600 сельских семей

23:07 28.11.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
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© РИА Новости / Антон Денисов
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ТАМБОВ, 28 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области по программе социального развития села в 2019 году улучшат жилищные условия более 600 семей, что является рекордным результатом для региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, программа социального развития села, которая предусматривает субсидии сельчанам на решение жилищного вопроса, действует более 15 лет. В этом году в Тамбовской области новоселье справили уже 264 семьи. А в декабре еще 350 сельских семей получат субсидии на улучшение жилищных условий.
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"Губернатор Александр Никитин считает, что качество жизни должно повышаться как в городах области, так и в селах. В начале прошлого года на парламентских слушаниях в Госдуме он выступил с предложением разработать федеральный закон по развитию сельских территорий. Ряд предложений был учтен в проекте программы Минсельхоза, созданной по поручению президента России. По объемам средств, поступающих в регион из федерального бюджета на развитие сельских территорий, Тамбовщина занимает лидирующие позиции в ЦФО. Это позволяет ежегодно не только улучшать жилищные условия сельчан, но и строить ФАПы, спортивные объекты, прокладывать газовые и водопроводные сети", - сказал представитель пресс-службы.
Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов отметил, что федеральное финансирование программы в этом году было увеличено. "В среднем ежегодно улучшают свои жилищные условия за счет программы социального развития села примерно 150 семей. Итог 2019 года – увеличение этого показателя более чем в 4 раза. Это впервые в истории региона", - приводит пресс-служба слова Иванова.
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Тамбовская областьАлександр НикитинМинистерство сельского хозяйства РФТамбовская областьРоссияОбщество
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