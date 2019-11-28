"Русское Радио" даст благотворительные концерты к 75-летию Победы

Ни один человек, уважающий свою страну и воспоминания о своих предках, не может остаться в стороне от этого праздника. "Русское Радио" на протяжении многих лет старается пропагандировать и поддерживать идеалы патриотизма, любви к своей стране и языку. И, конечно, для радиостанции – большая честь и долг поздравить жителей России с этой значимой датой. "Русское Радио" отпразднует 75-летие Великой Победы вместе со всей страной!