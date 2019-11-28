"Русское Радио" даст благотворительные концерты к 75-летию Победы

МОСКВА, 28 ноя - Пресс-служба "Русской Медиагруппы". 2020 год будет ознаменован празднованием одного из самых великих и значимых для всего человечества юбилеев – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Десятилетия сменяют друг друга, но память о подвиге Советского народа – то достояние, которое должно передаваться из поколения в поколение.
Ни один человек, уважающий свою страну и воспоминания о своих предках, не может остаться в стороне от этого праздника. "Русское Радио" на протяжении многих лет старается пропагандировать и поддерживать идеалы патриотизма, любви к своей стране и языку. И, конечно, для радиостанции – большая честь и долг поздравить жителей России с этой значимой датой. "Русское Радио" отпразднует 75-летие Великой Победы вместе со всей страной!
В 2020 году "Русское Радио" проведёт всероссийскую масштабную гуманитарную акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне – "Путь Победы"! На протяжении всего года радиостанция организует ряд больших благотворительных концертов.
"Путь Победы" объединит сразу несколько российских городов. Также благотворительные концерты пройдут в Донецке и Луганске, куда "Русское Радио" доставит гуманитарную помощь и организует праздничную программу для всех жителей.
"Русское Радио" - крупнейшая радиосеть в мире, в состав которой входят более 3156 городов. Ежемесячный охват "Русского Радио" составляет 23,6 миллиона человек*. "Русское Радио", наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга "Русская Медиагруппа". Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 32,5 миллионов слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 22,6 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.*
*Исследования Mediascope: Radio Index - Россия 100+. Январь - Июнь 2019, TV Index - Россия. Июль – Сентябрь 2019.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу "Русской Медиагруппы". Тел.: +7 (499) 579-7709, e-mail: pressa@rr.ru
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