Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ноутбук
Пресс-релизы
2019-11-28T22:36+0300
https://ria.ru/20191128/1561726570.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/149086/69/1490866918_0:151:3106:1898_1036x0_80_0_0_5aad135527be9a83a37f74144842db5e.jpg
РИА Новости

"Русское Радио" даст благотворительные концерты к 75-летию Победы

22:36 28.11.2019
34
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВедущие юбилейного шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона" Дмитрий Нагиев и Иван Ургант
Ведущие юбилейного шоу Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона Дмитрий Нагиев и Иван Ургант
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Ведущие юбилейного шоу "Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона" Дмитрий Нагиев и Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - Пресс-служба "Русской Медиагруппы". 2020 год будет ознаменован празднованием одного из самых великих и значимых для всего человечества юбилеев – 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Десятилетия сменяют друг друга, но память о подвиге Советского народа – то достояние, которое должно передаваться из поколения в поколение.
Ни один человек, уважающий свою страну и воспоминания о своих предках, не может остаться в стороне от этого праздника. "Русское Радио" на протяжении многих лет старается пропагандировать и поддерживать идеалы патриотизма, любви к своей стране и языку. И, конечно, для радиостанции – большая честь и долг поздравить жителей России с этой значимой датой. "Русское Радио" отпразднует 75-летие Великой Победы вместе со всей страной!
В 2020 году "Русское Радио" проведёт всероссийскую масштабную гуманитарную акцию в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне – "Путь Победы"! На протяжении всего года радиостанция организует ряд больших благотворительных концертов.
"Путь Победы" объединит сразу несколько российских городов. Также благотворительные концерты пройдут в Донецке и Луганске, куда "Русское Радио" доставит гуманитарную помощь и организует праздничную программу для всех жителей.
"Русское Радио" - крупнейшая радиосеть в мире, в состав которой входят более 3156 городов. Ежемесячный охват "Русского Радио" составляет 23,6 миллиона человек*. "Русское Радио", наряду с радиостанциями Хит FM, Радио MAXIMUM, DFM и Радио Monte Carlo, а также телеканалом RU.TV входит в состав холдинга "Русская Медиагруппа". Суммарный охват радиостанций холдинга по России составляет более 32,5 миллионов слушателей ежемесячно. Телеканал RU.TV насчитывает 22,6 миллиона телезрителей по всей России и является одним из крупнейших музыкальных телеканалов в стране.*
*Исследования Mediascope: Radio Index - Россия 100+. Январь - Июнь 2019, TV Index - Россия. Июль – Сентябрь 2019.
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу "Русской Медиагруппы". Тел.: +7 (499) 579-7709, e-mail: pressa@rr.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
100000
Обсудить 0
Пресс-релизы"Русская медиагруппа"Русское радио (радиостанция)Великая Отечественная война (1941-1945)Общество
Рекомендуем
Нью-Дели
В Нью-Дели открывается фотовыставка работ победителей конкурса Стенина
Квартира
На Тамбовщине улучшат жилищные условия более 600 сельских семей
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
На Тамбовщине завершается работа по возврату земель в сельсхозоборот
Первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов
В Тамбове проходит региональный патриотический форум - 2019
Ученики на уроке чтения в начальной школе
Россотрудничество отметило рост интереса к изучению русского языка
Урок информатики
В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса
Бутылки вина
АКОРТ предложила продавать российское вино до полуночи
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова откроет Всероссийский единый урок по правам человека
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Лукашевич оценил запрет русского языка в частных школах в Латвии
Логотип международного информационного бренда Спутник
В Sputnik Эстония сообщили о попытках "выдавить" агентство из страны
Продажа смартфонов
Смартфоны в России будут оповещать пешеходов о приближающейся машине
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Япония выразила протест КНДР в связи с пусками ракет
Инвалидное кресло
На господдержку организаций инвалидов выделят более 1,5 млрд рублей
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО
Москва
В РСТ прокомментировали получение Москвой премии World Travel Awards
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в ее привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
12:29Замглавы ОП Крыма заявил об активизации украинской разведки
12:28На севере Крыма планируется увеличить скорость движения поездов
Лента новостейМолния