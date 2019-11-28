В России ответили на заявление Киева об ущербе возвращенным кораблям

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Российские политики с иронией восприняли заявление украинской стороны о понесенных убытках из-за "порчи" кораблей, возвращенных Москвой Киеву после Российские политики с иронией восприняли заявление украинской стороны о понесенных убытках из-за "порчи" кораблей, возвращенных Москвой Киеву после провокации в Керченском проливе в 2018 году.

На прошлой неделе Россия передала Украине три задержанных корабля. После этого командующий украинских ВМС адмирал Игорь Воронченко пожаловался на их состояние, заявив, что россияне якобы сняли с них оборудование и даже унитазы. Несмотря на заверения ФСБ в том, что корабли находятся в хорошем состоянии, а сантехника на них исправна, украинские власти предварительно оценили сумму убытков в минимум 2,3 миллиона долларов.

"Морской карлик"

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал данные о сумме ущерба "инсинуациями".

"В очередной раз поражает цинизм украинских властей, которые вместо того, чтобы искать формы диалога, выдумывают абсолютно абсурдные и направленные исключительно на дисбаланс во взаимоотношениях поводы. Подобные заявления ничего кроме иронии не вызывают", - сказал РИА Новости Бобков.

По мнению политика, Украина превратилась из морской державы "в морского карлика", и поэтому перекладывает свои проблемы на чужие плечи.

"Детский сад"

Крымский министр Сергей Зырянов также отнесся к позиции Киева с юмором.

"Вся эта ситуация напоминает цирк и детский сад на уровне ясельной группы. Оценивать ущерб в 2,3 миллиона, когда, наверное, весь украинский флот стоит столько же, конечно, смешно", - отметил он.

Зырянов напомнил, что в опубликованных в СМИ материалах видно, что корабли передали Украине в хорошем состоянии.

"Нам чужого не надо"

В свою очередь, депутат Наталья Поклонская переадресовала претензии украинских коллег к бывшему президенту Украины Петру Порошенко, который, по ее словам, "отдавал преступный приказ и несет единоличную полную ответственность за последствия провокации в Керченском проливе".

Она отметила, что Россия проявила акт доброй воли, передав нарушившие границу корабли обратно Украине.

"Это, в первую очередь, продолжение нашей политики по нормализации отношений между странами. Нам чужого не надо, даже если это чужое само к нам идет без приглашения", - сказала депутат.

Сенатор Сергей Цеков также согласился с тем, что озвученная Киевом сумма не может считаться адекватной.

"Это нереальное заявление. Такие заявления никаких результатов кроме плохих отношений Украины с Россией не достигают", - цитирует парламентария " Российская газета"

Стремление Украины получить компенсация он назвал наивным.

Инцидент в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили границу России, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. Они направлялись из Черного моря к Керченскому проливу, опасно маневрируя и игнорируя законные требования российских властей. В результате членов экипажа задержали.

Владимир Путин назвал инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов.