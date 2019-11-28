Россия и Украина обсудили газовый транзит

Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.