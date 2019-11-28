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РИА Новости

Россия и Украина обсудили газовый транзит

22:00 28.11.2019 (обновлено: 06:13 29.11.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
Газораспределительная станция ОАО "Газпром". Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене.
Как рассказали в Минэнерго, стороны обсудили претензии по газовым вопросам, условия транзита с 2020 года и прямые покупки газа для украинских потребителей.
В переговорах участвовали глава Минэнерго Александр Новак, министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также руководство "Нафтогаза" и "Оператора газотранспортной системы Украины".
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Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе этого транзита после 2019 года проходят с середины прошлого года, последняя встреча на министерском уровне состоялась в конце октября, затем были переговоры на техническом уровне. Конкретных решений принято не было.
"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый на год с учетом прогнозного спроса в ЕС, указав обязательным условием взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах. Также "Газпром" ждет позицию Киева относительно готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.
Как сообщалось, НАК "Нафтогаз Украины" отправил "Газпрому" ответ на его предложение, предлагает продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием Еврокомиссии.
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Ситуация на УкраинеМинистерство энергетики РФВенаРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Никаких переговоров и никакого газа.
28 ноября, 22:17
Ingvar Eisen
13320002
РФ готова подписать транзит даже без обнуления исков уже,да? )))
28 ноября, 23:41
Ф.Ферапонтиков .
158328550
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