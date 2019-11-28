Германия призвала КНДР отказаться от ракетных испытаний

БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия осудила последние ракетные испытания КНДР и призвала Пхеньян начать серьезные переговоры с США по отказу от программ развития оружия массового уничтожения и баллистических ракет, заявили в МИД ФРГ

Ранее сообщалось , что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.

"Правительство осуждает новые испытания двух баллистических ракет Северной Кореей, которая в тринадцатый раз за текущий год испытала такие вооруженные системы и таким образом нарушила свои обязательства по соответствующим революциям Совета безопасности ООН и безответственным образом поставила под угрозу международную безопасность", - говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.

В ведомстве добавили, что Берлин призывает КНДР "работать с международным сообществом и, в частности, принять предложение США и начать серьезные переговоры об отказе от программы по развитию оружия массового уничтожения и баллистических ракетах систем".