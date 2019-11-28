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РИА Новости

Германия призвала КНДР отказаться от ракетных испытаний

20:40 28.11.2019 (обновлено: 20:41 28.11.2019)
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Германия осудила последние ракетные испытания КНДР и призвала Пхеньян начать серьезные переговоры с США по отказу от программ развития оружия массового уничтожения и баллистических ракет, заявили в МИД ФРГ.
Ранее сообщалось, что КНДР провела пуск двух снарядов малой дальности, реактивных систем залпового огня (РСЗО) крупного калибра в сторону Японского моря, они пролетели примерно 380 километров, высота составила 97 километров, время между пусками – 30 секунд.
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"Правительство осуждает новые испытания двух баллистических ракет Северной Кореей, которая в тринадцатый раз за текущий год испытала такие вооруженные системы и таким образом нарушила свои обязательства по соответствующим революциям Совета безопасности ООН и безответственным образом поставила под угрозу международную безопасность", - говорится в пресс-релизе МИД ФРГ.
В ведомстве добавили, что Берлин призывает КНДР "работать с международным сообществом и, в частности, принять предложение США и начать серьезные переговоры об отказе от программы по развитию оружия массового уничтожения и баллистических ракетах систем".
"Для этого чрезвычайно необходимо, чтобы Северная Корея прекратила испытания баллистических ракетных системы и отказалась от односторонних ультиматумов", - заявили в МИД.
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