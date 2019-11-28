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РИА Новости

Южная Корея сообщили о пуске со стороны КНДР "неопознанного снаряда"

11:16 28.11.2019 (обновлено: 12:21 28.11.2019)
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© REUTERS / Heo RanТрансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
© REUTERS / Heo Ran
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила снаряда, его тип пока не установлен, передает агентство Ренхап.
Военные Республики Корея проводят анализ данных о пуске.
Это уже двенадцатый подобный пуск с мая. По мнению японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были запущены ракеты новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.
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Южная КореяКНДРБезопасностьВ мире
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