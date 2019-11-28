Южная Корея сообщили о пуске со стороны КНДР "неопознанного снаряда"

Это уже двенадцатый подобный пуск с мая. По мнению японских военных, это ракеты трех типов новой модификации. 4 и 9 мая, 25 июля и 6 августа были запущены ракеты новой модификации малой дальности на твердом топливе, похожие на ракеты типа "Искандер". 24 августа были выпущены снаряды, которые Северная Корея называет "сверхкрупной реактивной системой залпового огня". Это также ракеты малой дальности на твердом топливе. Ракеты, выпущенные 10 и 16 августа, напоминают американские ACMS.