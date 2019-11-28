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РИА Новости

Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

21:17 28.11.2019 (обновлено: 08:22 29.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКрасная площадь в Москве
Красная площадь в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards — "Лучшее туристское направление. Город".
"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин. — В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей".
Церемония вручения награды проходила в Омане.
С российской столицей за эту победу соперничали Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.
Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, которая находилась на церемонии, подчеркнула, что премия World Travel Awards — это "знак качества" и знак того, что Москва укрепляет позиции международного центра туризма. "Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис, - сказала она. - Туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно".
Она добавила, что оценка путешественников, которые наряду с профессионалами мировой туротрасли голосовали за российскую столицу, лучшее тому подтверждение.
World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии.
В 2020 году финал туристического "Оскара" впервые пройдет в Москве.
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Вчера, 16:54Туризм
Достойна "Оскара": Москва получила главную премию World Travel Awards
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