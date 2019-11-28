Москву назвали лучшим городом для туризма в мире

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Москва победила в самой главной номинации премии World Travel Awards — "Лучшее туристское направление. Город".

"Мы взяли одну из самых престижных премий туриндустрии. Только что завершилась церемония награждения победителей, где нам вручили туристический "Оскар" в главной номинации, — сообщил в своем аккаунте в инстаграме мэр Москвы Сергей Собянин. — В этом году столицу уже посетили 19,5 миллиона туристов, а впереди еще новогодние праздники. И это не считая 45 миллионов экскурсантов, которые приезжали к нам на день. Это высокая оценка нашей работы и всех москвичей".

Церемония вручения награды проходила в Омане.

С российской столицей за эту победу соперничали Лондон, Нью-Йорк, Лиссабон, Париж, Санкт-Петербург, Сидней, Рио-де-Жанейро и другие города мира. Москву выбрали большинство туристов и представителей индустрии.

Председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, которая находилась на церемонии, подчеркнула, что премия World Travel Awards — это "знак качества" и знак того, что Москва укрепляет позиции международного центра туризма. "Это город с богатой историей и культурой, с одной из крупнейших экономик мира, огромный деловой мегаполис, - сказала она. - Туристы из разных стран, приезжая в Москву, получают положительные впечатления, приобретают уникальный опыт и чувствуют себя комфортно и безопасно".

Она добавила, что оценка путешественников, которые наряду с профессионалами мировой туротрасли голосовали за российскую столицу, лучшее тому подтверждение.

World Travel Awards была учреждена в 1993 году и считается наиболее престижной наградой в индустрии.