В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Израиль

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.