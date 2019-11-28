Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-28T20:57+0300
https://ria.ru/20191128/1561723688.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/153350/91/1533509134_0:273:3156:2048_1036x0_80_0_0_b36769dba8ca25affffe38f35dfadfe8.jpg
РИА Новости

В Кремле рассказали о подготовке визита Путина в Израиль

20:17 28.11.2019 (обновлено: 20:57 28.11.2019)
916
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Визит президента России Владимира Путина в январе в Израиль, где пройдет Всемирный форум памяти Холокоста, готовится, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Да, визит готовится", - сказал он.
Ранее Путин сам подтвердил планы посетить Израиль в середине января. Глава государства также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке.
Пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который пройдет 23 января 2020 года в мемориальном комплексе "Яд Вашем" в Израиле будет посвящен 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц. Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона - евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первый камень заложили в Иерусалиме в фундамент памятника Свеча памяти, посвященного подвигу защитников и жителей блокадного Ленинграда
12 ноября, 15:58
В Иерусалиме заложили первый камень памятника блокадникам Ленинграда
28130117
Обсудить 7
Дмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Израиль - злостный нарушитель международного права, оккупант и агрессор.
28 ноября, 20:41
Владимир Ф. Быченков
60001226
Как следует из содержания статьи, Президент России ваше мнение не разделяет. Чье мнение важней?
28 ноября, 21:13
Aldanis Darkwood
1600002
Рекомендуем
Заключенный в исправительной колонии
На Украине осужденного "забыли" выпустить из колонии
Площадь Победы в Минске
Опрос показал отношение жителей Белоруссии к России
Председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина
Представителям крымских татар отказали в участии в форуме ООН
В аэропорту Воронежа тягач столкнулся с самолетом авиакомпании S7
В воронежском аэропорту тягач врезался в самолет авиакомпании S7
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик
МИД Боливии заявил о возобновлении дипотношений с Израилем
Корабли ВМФ Украины в порту города Очакова
В России ответили на заявление Киева об ущербе возвращенным кораблям
В цеху ОАО Мотор Сич в Запорожье, Украина
"Укроборонпром" выступил против продажи "Мотор Сич" китайской компании
Газопровод Opal
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа "Газпрома" к Opal
Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды
Россия сожалеет об исходе голосования ОЗХО по бюджету на 2020 год
Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
Итальянский депутат позвал подругу замуж с трибуны во время заседания
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Главы генштабов ВС России и Турции обсудили ситуацию в Сирии
Сотрудник ФСБ России
В Севастополе ФСБ задержала украинскую шпионку
Эво Моралес
Власти Боливии прокомментировали слова Моралеса о розыске Интерполом
Президент США Дональд Трамп во время визита в Афганистан. 28 ноября 2019
Трамп прилетел с необъявленным визитом в Афганистан
Красная площадь в Москве
Москву назвали лучшим городом для туризма в мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:08Эксперт прокомментировал задержание в Севастополе украинской шпионки
13:08Мосгорсуд утвердил решение по иску к организаторам митингов в Москве
13:01В Псковской области четверо детей пострадали в ДТП с автобусом
13:01Богданов: Россия готова оказать содействие решению кризиса в Ираке
12:58В МИД оценили переброс техники США к нефтяным месторождениям в Сирии
12:54Суд арестовал фигуранта дела о беспорядках в Москве Суровцева
12:49В Москве представили книгу о зверствах нацистов на Новгородчине
12:47Атамбаева доставили на рассмотрение дела против воли, заявил адвокат
12:45Будущая невестка премьер-министра Албании погибла при землетрясении
12:44В Самаре завели дело после травмирования трех детей в аквапарке
12:41Парламент ДНР принял закон о государственной границе
12:40В Новосибирске завели дело на двух подростков-вымогателей
12:40Эксперт прокомментировал срыв Украиной выступления России в ООН
12:39Светлана Лобода представила последний трек в своем привычном стиле
12:34Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
12:33Парламент Азербайджана подтвердил данные о заседании по самороспуску
12:32В России риск передачи ВИЧ от матери к ребенку составил менее 2%
12:31РФ хочет расширить географию заседаний группы "Россия - Исламский мир"
12:30В Роскосмосе заявили о попытках навязать России новую "лунную гонку"
12:30Депутат Госдумы рассказал о срыве Украиной своего выступления в ООН
Лента новостейМолния