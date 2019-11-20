Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-20T22:58+0300
https://ria.ru/20191120/1561179488.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156117/94/1561179478_0:201:2986:1881_1036x0_80_0_0_49c8d84bf020a4c341b9c9f513a119bb.jpg
РИА Новости

Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января

19:48 20.11.2019 (обновлено: 22:58 20.11.2019)
520
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским Феофилом III
Президент РФ В. Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским Феофилом III
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке.
Путин в среду встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Встреча прошла в Патриарших палатах Московского Кремля.
В ходе этой беседы Путин отметил, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке - в своей колыбели.
"Здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе", - сказал президент.
Он отметил, что необходимо делать это совместно с представителями других конфессий. "И, прежде всего, что касается Ближнего Востока, - с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама", - добавил Путин.
Иранские демонстранты сжигают изображение американского и израильского флагов во время ежегодной антиизраильской демонтсрации на день Аль-Кудс в Тегеране, Иран. 8 июня 2018
13 октября, 12:27
Путин призвал к разрешению противоречий между Ираном, Израилем и США
"Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей", - сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что в следующем году - в середине января будет в Израиле и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны во время Второй мировой войны, и в данном случае - жертвами блокады Ленинграда.
Путин отметил, что взаимодействие с Израилем имеет серьезное значение.
"И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях", - сказал президент.
Президент РФ В. Путин принял участие в конгрессе фонда Керен ха-Йесод
17 сентября, 15:26
Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
Обращаясь к патриарху Феофилу III, президент подчеркнул, что между нашими церквями всегда были очень добрые отношения, что, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Он поблагодарил за это патриарха Иерусалимского и всея Палестины и пообещал со своей стороны, со стороны государства, делать все, чтобы поддержать этот процесс.
Путин выразил особую благодарность патриарху Феофилу III за условия, которые создаются для российских паломников в Иерусалиме и выразил надежду на то, что эта "добрая работа между вами и патриархом Московским и всея Руси будет продолжена",
Со своей стороны патриарх Иерусалимский передал Путину и патриарху Кириллу благословение святого града Иерусалима и благодарность от всех христиан Ближнего Востока.
"Хочу поблагодарить вас от себя лично и от всего братства за защиту, которую вы ему оказываете, за вашу решительную помощь, которая имеет большое значение по защите храма Гроба Господня", - сказал Феофил III, обращаясь к президенту.
Он высказал пожелание обсудить с Путиным ряд вопросов.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
19 ноября, 16:40Война в Сирии
Патрушев и его коллега из Израиля обсудили урегулирование в Сирии
32100312
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинРоссияИзраильВ мире
Рекомендуем
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве
Президент России Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с Днём тезоименитства. 24 мая 2019
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
Прототип нового плацкарта с модульным пространством
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Вид на город Тель-Авив
В Израиле лидер оппозиционного блока не смог сформировать правительство
Очередь в наркологический диспансер в Воронеже
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Газораспределительная станция
Россия, Украина и Еврокомиссия провели консультации по транзиту газа
Скриншот видео, где врач-рентгенолог в невменяемом состоянии в Семилукской районной больнице
В Воронежской области пьяный врач не смогла сделать ребенку рентген
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
В Серпуховском районе ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
В Подмосковье ликвидировали крупнейшую нарколабораторию в России
Пленарное заседание Госдумы РФ по бюджету и налогам
Стало понятно, на что Россия будет жить в ближайшие годы: многие удивятся
Киев
На Украине более 300 госпредприятий начали готовить для приватизации
Таллин, столица Эстонии
В Таллине потребовали вернуть "отнятые" Россией эстонские территории
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Позиция США по израильским поселениям обострит ситуацию, считает Полянский
Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин
ФНС сообщила о сокращении темпов роста налоговых поступлений в бюджет
Под Ростовом задержали подозреваемого в шпионаже
ФСБ задержала военного по подозрению в шпионаже в пользу Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Правительство обсудит проект, упрощающий сдачу фильмов в Госфильмофонд
02:44Зеленский отказался от помощи Лукашенко для контроля границы в Донбассе
02:41Зампостреда в ООН рассказал о стабилизации сахельского региона
02:38В Канаде финдиректор Huawei подала апелляцию против экстрадиции
02:29ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
02:27ФНС не ждет массового перехода компаний на режим налогового мониторинга
02:26Глава ФНС рассказал об использовании деклараций против участников амнистии
02:23Госдума рассмотрит проект о назначении Промсвязьбанка опорным банком ОПК
02:20Кабмин обсудит модернизацию объектов генерации тепловой электроэнергетики
02:16РВСН обезвредили условных диверсантов на учениях в Ивановской области
02:16"Ужас на поле боя": американский эксперт оценил новый российский автомат
02:14Госдума рассмотрит законопроект о возможности признания физлиц иноагентами
02:12Госдума рассмотрит проект о режиме для самозанятых еще в 19 регионах страны
02:08Армия Хафтара заявила, что сбила итальянский беспилотник на западе Ливии
02:07Кабмин обсудит подготовку энергокомпаний и ЖКХ к зиме
02:05Самозанятые смогут добровольно платить пенсионные взносы, заявил глава ФНС
01:59ФНС сообщила о скорой отмене отчетности для предприятий на "упрощенке"
01:58Депутата Верховной рады лишат полномочий, если он причастен к изнасилованию
01:56Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером"
01:54Кабмин обсудит возможность использования маткапитала на строительство дома
Лента новостейМолния