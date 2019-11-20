Президент РФ В. Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским Феофилом III

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин подтвердил планы посетить Израиль в середине января, а также заявил о намерении совместно с Русской православной церковью и поместными церквями продолжить защиту интересов христиан на Ближнем Востоке.

Путин в среду встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Иерусалимским и всея Палестины Феофилом III, который прибыл в Москву по случаю вручения ему премии патриарха Алексия II. Встреча прошла в Патриарших палатах Московского Кремля.

В ходе этой беседы Путин отметил, в какое трудное положение попали христиане на Ближнем Востоке - в своей колыбели.

"Здесь нам нужно объединение усилий, для того чтобы защитить их интересы. Любое разобщение нанесет огромный ущерб христианскому миру вообще и христианам на Ближнем Востоке в том числе", - сказал президент.

Он отметил, что необходимо делать это совместно с представителями других конфессий. "И, прежде всего, что касается Ближнего Востока, - с нашими братьями и сестрами среди представителей ислама", - добавил Путин.

"Мы с ними в очень тесном контакте и действительно работаем совместно очень эффективно, решая наши общие задачи по защите наших общих, традиционных ценностей", - сказал Путин.

Президент РФ напомнил, что в следующем году - в середине января будет в Израиле и по случаю Дня памяти жертв Холокоста, и по случаю открытия нового монумента, связанного с жертвами, которые понесли народы нашей страны во время Второй мировой войны, и в данном случае - жертвами блокады Ленинграда.

Путин отметил, что взаимодействие с Израилем имеет серьезное значение.

"И у нас, слава богу, очень добрые отношения установились с руководством Израиля и с представителями иудеев в Российской Федерации, которые являются в известном смысле мостом в наших межгосударственных отношениях", - сказал президент.

Обращаясь к патриарху Феофилу III, президент подчеркнул, что между нашими церквями всегда были очень добрые отношения, что, укрепляет взаимоотношения между верующими наших стран. Он поблагодарил за это патриарха Иерусалимского и всея Палестины и пообещал со своей стороны, со стороны государства, делать все, чтобы поддержать этот процесс.

Путин выразил особую благодарность патриарху Феофилу III за условия, которые создаются для российских паломников в Иерусалиме и выразил надежду на то, что эта "добрая работа между вами и патриархом Московским и всея Руси будет продолжена",

Со своей стороны патриарх Иерусалимский передал Путину и патриарху Кириллу благословение святого града Иерусалима и благодарность от всех христиан Ближнего Востока.

"Хочу поблагодарить вас от себя лично и от всего братства за защиту, которую вы ему оказываете, за вашу решительную помощь, которая имеет большое значение по защите храма Гроба Господня", - сказал Феофил III, обращаясь к президенту.